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Giriş Tarihi: 4.8.2025 10:01 Son Güncelleme: 4.8.2025 10:57

SON DAKİKA! TÜİK, temmuz ayı enflasyon oranlarını açıkladı: Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması geldi

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon oranını açıkladı. Memur ve emekli maaşlarından finans piyasalarına kadar pek çok alanı etkileyen 2025 temmuz ayı enflasyonu aylık ve yıllık olarak belli oldu. TÜİK verilerine göre, enflasyon aylık bazda yüzde 2,06 yıllık yüzde 33,52 şeklinde hesaplandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde" ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, Şubat'ta yüzde 2,27, Mart'ta yüzde 2,46, Nisan'da yüzde 3 ve Mayıs'ta yüzde 1,53 olarak kaydedildi. Yıllık TÜFE'deki değişim, son olarak haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 35,05, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 43,23 oldu. İşte temmuz ayı enflasyon oranı...

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %41,13 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,95 artış, ulaştırmada %26,57 artış ve konutta %62,01 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,94, ulaştırmada %4,35 ve konutta %9,03 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,07 artış, ulaştırmada %2,89 artış ve konutta %5,78 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,02, ulaştırmada %0,45 ve konutta %0,95 oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,82 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,40 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %40,51 artış olarak gerçekleşti.

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, ekonomistler Temmuz ayında TÜFE'nin yüzde 2,34 artacağını tahmin etti. Bu beklentiler, yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında değişkenlik gösterdi. Ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor. Ayrıca, ekonomistlerin 2025 yılı sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 30,32 olarak belirlendi.

Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı | Video

KİRA ZAMMI BELLİ OLDU

Öte yandan açıklanan enflasyon rakamları ağustos ayı için kira zam oranlarını belirledi. Temmuz ayında 12 aylık ortalamalara göre belirlenen kira zam oranı yüzde 43,23 olarak açıklandı. Yeni enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kira zam oranı on iki aylık ortalamalara göre %41,13 olarak gerçekleşti.

PİYASALARI NASIL ETKİLEYECEK?

Merkez Bankası 24 Temmuz tarihinde yapılan Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından faizleri 300 baz puan düşürdü. Merkez Bankası faiz politikalarına enflasyon oranlarına göre karar verecek. Enflasyon rakamlarının yükselmesi halinde Merkez Bankası'nın faiz politikaları değişebilir. Döviz ve altın kurları faiz kararlarına göre fiyatlanacak.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:

Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde.

Aylık enflasyon temmuzda geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2,06 gerçekleşirken yıllık enflasyon son 12 ayda 28,3 puan düşüşle yüzde 33,5'e geriledi.

Yıllık gıda enflasyonu yüzde 28, temel mal enflasyonu yüzde 20,7 oldu. Hizmet enflasyonu üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yüzde 50'nin altına indi.

Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Enflasyondaki düşüş, öngörülebilirliği artırarak yurtiçi finansal koşulların ve yatırım ortamının daha da iyileşmesine katkı sağlayacaktır.

Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

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SON DAKİKA! TÜİK, temmuz ayı enflasyon oranlarını açıkladı: Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması geldi
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