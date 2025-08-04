Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı | Video

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon oranını açıkladı. Memur ve emekli maaşlarından finans piyasalarına kadar pek çok alanı etkileyen 2025 temmuz ayı enflasyonu aylık ve yıllık olarak belli oldu. TÜİK verilerine göre, enflasyon aylık bazda yüzde 2,06 yıllık yüzde 33,52 şeklinde hesaplandı.