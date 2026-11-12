Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA! Türkiye'den nükleer enerji için yeni hamle! Kanada ile yeni santral için anlaşma imzalandı
Giriş Tarihi: 12.11.2026 10:17 Son Güncelleme: 12.11.2026 10:46

SON DAKİKA! Türkiye'den nükleer enerji için yeni hamle! Kanada ile yeni santral için anlaşma imzalandı

Son dakika haberi... Türkiye'nin nükleer enerji vizyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi ile Kanada merkezli AtkinsRéalis'in CANDU reaktör teknolojisi ile kurulabilecek nükleer santral için fizibilite ve ön tasarım mühendisliği anlaşması imzalandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA AA Ekonomi
SON DAKİKA! Türkiye’den nükleer enerji için yeni hamle! Kanada ile yeni santral için anlaşma imzalandı
  • ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Türkiye ile Kanada arasında nükleer enerji alanındaki iş birliğini ileri aşamaya taşıyan anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Kanada Çevre, İklim Değişikliği ve Doğa Bakanı Julie Dabrusin'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile AtkinsRéalis bünyesindeki Candu Energy Inc. arasında CANDU Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliği Mutabakat Anlaşması imzalandı.

Anlaşmayla birlikte CANDU reaktör teknolojisi özelinde kapsamlı Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliği (FEED) aşamasına geçilecek.

YENİ NÜKLEER SANTRAL İÇİN SAHA VE TEKNOLOJİ DEĞERLENDİRMESİ

Bakan Bayraktar, X hesabından yaptığı açıklamada, anlaşma kapsamında Türkiye'de geliştirilmesi planlanan yeni nükleer santral projesinin farklı boyutlarının ayrıntılı şekilde değerlendirileceğini belirtti.

Bayraktar, "Ülkemizde geliştirilecek yeni nükleer santral projemizin saha seçimi, teknolojinin uyarlanması, işletme süreçleri ve finansman boyutu bu sayede en ince ayrıntısına kadar değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

YERLİ SANAYİ VE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ ÖNCELİKLİ OLACAK

Projenin en önemli boyutlarından birinin yerli sanayinin sürece katılımı ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi olduğunu vurgulayan Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"Sürecin bizim için en kritik ve vazgeçilmez boyutu ise yerli sanayimizin sürece maksimum katılımı ve nitelikli insan kaynağımızın geliştirilmesidir."

Bayraktar, bu doğrultuda güçlü bir yerlileştirme ve eğitim planlaması yapılacağını belirterek proje organizasyonu, uygulama takvimi, maliyet tahminleri ve risk analizlerine yönelik çalışmaların titizlikle yürütüleceğini bildirdi.

Türkiye'den nükleer enerji için yeni hamle: Kanada ile anlaşma imzalandı | Video

NİHAİ YATIRIM KARARI İÇİN TEKNİK VE TİCARİ ZEMİN OLUŞTURULACAK

Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliği sürecinin projenin teknik ve ticari açıdan olgunlaşmasını sağlayacağını ifade eden Bayraktar, bu çalışmaların nihai yatırım kararları için güvenilir bir zemin oluşturacağını kaydetti.

Bakan Bayraktar, "Nükleer enerjideki uzun vadeli yol haritamızı netleştirecek ve arz güvenliğimizi tahkim edecek bu adımın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRKİYE #KANADA #NÜKLEER ENERJİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Türkiye'den nükleer enerji için yeni hamle! Kanada ile yeni santral için anlaşma imzalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA