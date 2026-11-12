SON DAKİKA! Türkiye’den nükleer enerji için yeni hamle! Kanada ile yeni santral için anlaşma imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Türkiye ile Kanada arasında nükleer enerji alanındaki iş birliğini ileri aşamaya taşıyan anlaşmanın imzalandığını duyurdu.
Kanada Çevre, İklim Değişikliği ve Doğa Bakanı Julie Dabrusin'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile AtkinsRéalis bünyesindeki Candu Energy Inc. arasında CANDU Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliği Mutabakat Anlaşması imzalandı.
Anlaşmayla birlikte CANDU reaktör teknolojisi özelinde kapsamlı Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliği (FEED) aşamasına geçilecek.
YENİ NÜKLEER SANTRAL İÇİN SAHA VE TEKNOLOJİ DEĞERLENDİRMESİ
Bakan Bayraktar, X hesabından yaptığı açıklamada, anlaşma kapsamında Türkiye'de geliştirilmesi planlanan yeni nükleer santral projesinin farklı boyutlarının ayrıntılı şekilde değerlendirileceğini belirtti.
Bayraktar, "Ülkemizde geliştirilecek yeni nükleer santral projemizin saha seçimi, teknolojinin uyarlanması, işletme süreçleri ve finansman boyutu bu sayede en ince ayrıntısına kadar değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.
YERLİ SANAYİ VE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ ÖNCELİKLİ OLACAK
Projenin en önemli boyutlarından birinin yerli sanayinin sürece katılımı ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi olduğunu vurgulayan Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:
"Sürecin bizim için en kritik ve vazgeçilmez boyutu ise yerli sanayimizin sürece maksimum katılımı ve nitelikli insan kaynağımızın geliştirilmesidir."
Bayraktar, bu doğrultuda güçlü bir yerlileştirme ve eğitim planlaması yapılacağını belirterek proje organizasyonu, uygulama takvimi, maliyet tahminleri ve risk analizlerine yönelik çalışmaların titizlikle yürütüleceğini bildirdi.
Türkiye'den nükleer enerji için yeni hamle: Kanada ile anlaşma imzalandı | Video
NİHAİ YATIRIM KARARI İÇİN TEKNİK VE TİCARİ ZEMİN OLUŞTURULACAK
Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliği sürecinin projenin teknik ve ticari açıdan olgunlaşmasını sağlayacağını ifade eden Bayraktar, bu çalışmaların nihai yatırım kararları için güvenilir bir zemin oluşturacağını kaydetti.
Bakan Bayraktar, "Nükleer enerjideki uzun vadeli yol haritamızı netleştirecek ve arz güvenliğimizi tahkim edecek bu adımın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Antalya'da düzenlenen COP31'de, Kanada Çevre, İklim Değişikliği ve Doğa Bakanı Sayın Julie Dabrusin'in katılımıyla nükleer enerji alanında ülkelerimiz arasındaki güçlü iş birliğini somut ve ileri bir aşamaya taşıyan önemli bir imza töreni gerçekleştirdik. Bu kapsamda Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. ile AtkinsRéalis bünyesindeki Candu Energy Inc. arasında imzalanan "Candu Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliği Mutabakat Anlaşması" ile doğrudan CANDU reaktör teknolojisi özelinde kapsamlı Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliği (FEED) aşamasına geçiyoruz. Ülkemizde geliştirilecek yeni nükleer santral projemizin saha seçimi, teknolojinin uyarlanması, işletme süreçleri ve finansman boyutu bu sayede en ince ayrıntısına kadar değerlendirilecek. Sürecin bizim için en kritik ve vazgeçilmez boyutu ise yerli sanayimizin sürece maksimum katılımı ve nitelikli insan kaynağımızın geliştirilmesidir. Bu doğrultuda, güçlü bir yerlileştirme ve eğitim planlamasıyla birlikte proje organizasyonu, uygulama takvimi, maliyet tahminleri ve risk analizlerine yönelik çalışmaları titizlikle yürüteceğiz. Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliğini kapsayan bu süreç, projenin teknik ve ticari açıdan olgunlaşmasını sağlayarak nihai yatırım kararlarımız için son derece güvenilir bir zemin oluşturacaktır. Nükleer enerjideki uzun vadeli yol haritamızı netleştirecek ve arz güvenliğimizi tahkim edecek bu adımın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) November 12, 2026