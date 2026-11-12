SON DAKİKA! Türkiye’den nükleer enerji için yeni hamle! Kanada ile yeni santral için anlaşma imzalandı

YERLİ SANAYİ VE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ ÖNCELİKLİ OLACAK

Projenin en önemli boyutlarından birinin yerli sanayinin sürece katılımı ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi olduğunu vurgulayan Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"Sürecin bizim için en kritik ve vazgeçilmez boyutu ise yerli sanayimizin sürece maksimum katılımı ve nitelikli insan kaynağımızın geliştirilmesidir."

Bayraktar, bu doğrultuda güçlü bir yerlileştirme ve eğitim planlaması yapılacağını belirterek proje organizasyonu, uygulama takvimi, maliyet tahminleri ve risk analizlerine yönelik çalışmaların titizlikle yürütüleceğini bildirdi.

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Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliği sürecinin projenin teknik ve ticari açıdan olgunlaşmasını sağlayacağını ifade eden Bayraktar, bu çalışmaların nihai yatırım kararları için güvenilir bir zemin oluşturacağını kaydetti.

Bakan Bayraktar, "Nükleer enerjideki uzun vadeli yol haritamızı netleştirecek ve arz güvenliğimizi tahkim edecek bu adımın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör