Sosyal devlet ağı vatandaşı kucaklıyor

Emeklilere 5 bin liralık ikramiye müjdesinin ardından 85 milyonun hayatına dokunan, ev kadınlarına emeklilik, yeni istihdam fırsatları, çalışma hayatında yeni uygulamalar devreye giriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekliye 5 bin liralık ikramiyeye ilişkin yasal düzenlemeyi tamamladı. AK Parti Grubunca Meclis'e sunulacak düzenleme kapsamında 12.5 milyon emekliye 61 milyar liralık ödeme gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üzerindeki çalıştıkları milyonları ilgilendiren dosyalara ilişkin bilgi verdi. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında devrim niteliğindeki yeni adımlar şöyle:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ev kadınlarına emeklilik çalışmasını başlattı, isteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'te bir prim desteği verilecek. Buna göre, en düşük tutardan isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının 4.292 liralık priminin 1.430 lirasını devlet karşılayacak. Emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısı, engelli çocuğun bulunması gibi faktörler dikkate alınarak esnetilecek. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabildiği gibi kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.Bağ-Kur prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. Esnaf, tüccarın yararlanacağı düzenlemeyle 5 yıl erken emeklilik mümkün olacak. Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde ediliyor. Prim reformuyla birlikte bu kapsamda emekli olacakların geliri de en az yüzde 20 artacak. Yasal düzenlemeyle Bağ- Kur (4B) kapsamına giren işverenlere yönelik istihdam sayısına göre kriterler belirlenecek. Bakanlık küçük esnafı, tüccarı daha az primle emekli edecek model üzerinde çalışıyor. Yapılacak düzenlemeyle iki sigorta kolu arasındaki bin 800 günlük süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenmiş olacak. Edinilen bilgiye göre prim indirimi 10 ve daha az istihdamı bulunan işyerleri için geçerli olacak.Emekliye 5 bin liralık ikramiye tek seferlik ve çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu emekliye ikramiyeye ilişkin yasal düzenlemeyi tamamladı ve AK Parti Grup düzenlemeyi Meclis'e sunacak. Kasım ayının ilk yarısında ödeme yapılacak. Dul ve yetimlerin hisseleri oranında hesaplanacak. Vefat eden eşinden yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alan 2500 lira alacak. İki dosyadan aylık alanlar yüksek olandan ikramiye alacak. Şirket kaydı, şirket ortağı olan Bağ-Kur'dan emekli aylığı alıp da çalışmaya devam edenler ikramiyeden yararlanmayacak. Banka, sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara da ödeme yapılmayacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında emekliye enflasyonla birlikte refah payı verileceğini açıklarken yeni yıldaki artış formülü de netleşmiş oldu. Eylül ayında enflasyon yüzde 4.75, yıllık enflasyon yüzde 61.73 olarak açıklandı. Emekliler, sadece bu üç aylık dönemde refah payı hariç yüzde 25.11 zammı cebine koydu. Yılsonunda yüzde 65 olarak öngörülen enflasyon tahminine göre yapılacak oransal iyileştirmeyle emekliye zam yüzde 50'ye ulaşacak.Emeklilere sosyal destek projeleri yaşama geçecek.Kültür sanat etkinliklerinde indirim yapılacak.Kamu yararına çalışma imkânı sunulacak.Emekliler enflasyon farkıyla birlikte refah payı alacak.Ev kadınlarına emeklilik gelecek, sigorta priminin üçte birini devlet ödeyecek.Bağ-Kur'lular 5 yıl erken emekli olacak.5 bin liralık ikramiye 15 Kasım'dan önce ödenecek.