Sosyal ve ekonomik destekler arttı

En düşük memur maaşı 22 bin lirayı, ortalama maaş da 25 bin lirayı aşarken ilave zam tutarı ek bordro olarak yansıyacak. Tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8.077 TL) ilave ödeme yapılacak. Memur maaş katsayısındaki değişimle birlikte evde bakım desteği 5 bin 97 lira, 65 yaş aylığı 2 bin 348 liraya, çocuklara eğitim desteği okul öncesi için 2 bin 421 lira, üniversiteli için de 4 bin 358 liraya yükseldi.Memur zammı ve ek vergilerle ilgili teklifin görüşmelerine bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlanacak. Teklifin yasalaşmasının ardından memur zammı hesaplara geçecek. Yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra bakanlık genelgesi yayınlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla, 210 kamu idaresinde 3 milyonun üzerinde kamu görevlisinin maaşı elektronik ortamda ödeniyor. Memurlara 15 Temmuz'da yapılacak maaş ödemeleri için sistem 9 Temmuz'da kapanıyor. Yasal düzenleme bu tarihe yetişmeyeceği için fark ek bordro olarak yansıyacak. İlave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanacak. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak. İlave ödeme, kapsamında bulunanlara sadece kendi unvanı esas alınarak ödenecek.Mali hakları mevzuatı uyarınca en yüksek devlet memuru veya başka bir unvan esas veya emsal alınmak suretiyle belirlenenler bakımından, diğer mevzuat uyarınca mali haklarının belirlenmesine esas ödeme unsurlarının kapsam veya hesabına dâhil edilmeyecek. Bu ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan veya mali ve sosyal hakların tespitinde esas alınan aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve diğer herhangi bir ödeme unsurunun hesabında dikkate alınmayacak. Maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak, madde 15 Temmuz tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Mali ve sosyal haklarda yapılacak artışlar nedeniyle ortaya çıkan ödenek ihtiyacının karşılanması için gerekli ödeneği eklemede Cumhurbaşkanı yetkili olacak.MAAŞ artışıyla sosyal ödeme kalemleri de yükseldi. Bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 97 liraya, yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1.875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1.874 liraya çıktı. Okul öncesi çocuklar için verilen destek 2.421 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 3.632 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3.874 liraya, üniversitede okuyan için de 4 bin 358 liraya çıktı. Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstüne ödenen aylık 2 bin 348 lira oldu.Memur maaşlarına yapılan zammın ardından milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 23 bin 490 lira oldu. Memur maaşları yüzde 17.55 oranında artarken, bunun üzerine 8.076 lira seyyanen zam yapıldı. Bu seyyanen zam mali hakların belirlenmesinde hesaba dahil edilmediği için emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı tavanı hesabında da yer almayacak. Kıdem tazminatı tavını hesabında sadece memur maaş katsayısındaki artış hesaplanacak. Buna göre yüzde 17.5 artışla birlikte Ocak-Haziran döneminde 19 bin 983 lira olan kıdem tazminatı tavanı 23 bin 490 liraya çıkacak. Bu artış brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olan temmuz ayı itibariyle kıdeme hak kazanan çalışanları doğrudan ilgilendiriyor.MEMUR maaş zammının ardından gözler emeklilere yapılması planlanan refah payı artışına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün bakanlara talimat verdiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çalışmaya başlayacağı öğrenildi. Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, beklentilerinin yüzde 54 zam olduğunu söyledi.