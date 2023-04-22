Sosyal yardım alanı çalıştırana teşvik

Sosyal yardım alan 6 milyonun üzerinde vatandaştan çalışabilecek durumda olanlara istihdam için tüm imkânlar seferber ediliyor. İşe yönlendirme, başlama yardımının yanı sıra işverene bu yıl verilen teşvik tutarı 2051 lira ile 5 bin 304 lira arasında değişiyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde istihdam dostu sosyal yardım anlayışı ön plana çıkarken, yeni mekanizmalar oluşturulacağı sözü verildi. Düzenli nakdi sosyal yardımlardan yararlanan kişilerin ikamet ettiği hanede bulunanlardan 26 Nisan 2016 ve sonrasında işe alınanların sigorta primi işveren hissesinin tamamı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca bir yıl süreyle karşılanacak. Bu kapsamda verilen teşvik tutarı da 2 bin 51 lirayla 5 bin 304 lira arasında değişiyor. Bu teşvikten yararlanabilmek için sigortalı yönünden, işe giriş tarihinden önceki son bir yıl içinde nakdi düzenli yardımlardan en az bir defa yararlananların ikamet ettiği hanede bulunması gerekiyor. Ayrıca sigortalının aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde kuruma verilmesi, primlerin ödenmesi gerek.Sosyal hizmetlerden yararlananların istihdamı halinde uygulanan teşvik tutarı da 3 bin 753 lirayla 7 bin 5 lira arasında değişiyor. Teşvikten yararlanmak için sigortalı açısından 19 Şubat 2014 tarihinden sonra işe alınması, işveren açısından aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi gerekiyor.