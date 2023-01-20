SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, ilk röportajını SABAH’a verdi: 50 kişilik tim 24 saat teyakkuzda





VERİLERİ TEK ÇATIDA TOPLAYACAKLAR



Risk Merkezi kuracağınızı açıkladınız. Burada ne amaçlıyorsunuz?

Manipülatif işlemleri ve diğer riskleri bir noktadan görmek istiyoruz. Sermaye piyasalarında Takasbank'ta, Borsa İstanbul'da, SPK'da denetimler var. Bütün verilerin tek çatıda görülmesini istiyoruz. Böylece sistem birden çok riski algoritmik olarak bulup, birbiriyle ilişkilendirip, uyarı verecek. Yazılımı devam ediyor.



ŞİFRELİ MESAJLARI DAHİ İNCELİYORUZ



Sosyal medyada hemen hemen her gün hisse pazarlayanları görüyoruz. Bu konuda ne yapıyorsunuz?

Sosyal medyada bilgi kirliliği var. Twitter'ın kendi kuralları var, onlarla görüşüyoruz. Oradan hisse tavsiye ediliyor. Fakat elinizde mahkeme kararı olmadan, o kişinin suçlu olduğuna dair bir belgeniz olmadan hesabı kapattıramıyorsunuz. Baktığınızda bunların birçoğu da aynı gün açılıp, aynı gün kapanan, bir takipçili, iki takipçili hesaplar… Bu şekilde etkileşim topluyorlar. Yüksek takip ve etkileşimle kendilerini önemli analizci gibi gösterip borsaya yeni girenleri hedef alıyorlar. Bir de Telegram ve WhatsApp grupları var. Burada da Siber Suçlar, Emniyet ve Savcılıklarla çalışıyoruz. Yakaladıklarımız kendilerini 'eğitim veriyorduk' diye savunuyor. Günün sonunda iş aslında yatırımcıya kalıyor. Bunlardan uzak durması gerektiğini öğrenmesi gerekir. Biz kapatsak da binlerce hesap var. Birini kapatsanız, diğerini açıyorlar. Foreks sitelerine bakın. Biz uzantısına 35 yazdıkları siteyi kapatıyoruz, 36'yı açıyorlar. Onu kapatıyoruz, 37'yi açıyorlar. 2022'de Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 1.883 adet internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı. Sosyal medyada yatırımcıyı yanlış yönlendirenlere de ceza kesiyoruz. İncelemesi devam eden çok hesap var. Bu konuda bir dairemiz çalışıyor. Hatta borsa paylaşımı yapan hesaplar bazen şifreli mesajlar yolluyor mu diye de bakıyoruz.