SPK Kanunu’nu değiştireceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarında yeniden bir kriz yaşanmaması için Sermaye Piyasası Kanunu'nu (SPK) değiştireceklerini belirtirken, "Yatırımcıların daha etkin korunması, kurumsal kapasitelerin artırılması, SPK'nın erken müdahale yetkilerinin güçlendirilmesi ve sermaye piyasalarındaki ihlallere yönelik yaptırımların caydırıcılığı artırılacak" dedi. Yılmaz, fon teklifinin yasalaşmasıyla birlikte hızla ön ödemelere başlayacaklarını söyledi. 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Yılmaz, ekonomik dayanıklılık kapsamında makroekonomik istikrarı korumayı, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Yılmaz, "Ekonomimizin dış şoklara karşı direncini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

ENFLASYONLA UYUMLU

Yılmaz, zorlu dış konjonktüre karşın Türkiye ekonomisinin, makroekonomik istikrarı önceleyen politikaların desteğiyle dayanıklılığını koruduğunu ve dezenflasyon süreciyle uyumlu bir büyüme performansı sergilediğini kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör