Fon piyasalarında yaşanan vurgun olayı sonrasında harekete geçen hükümet, böyle bir olayın yeniden yaşanmaması için Sermaye Piyasası Kanunu'nda (SPK) değişiklik öngören yasal düzenlemeyi tamamladı. Düzenlemenin en kritik noktası sermaye piyasalarındaki risklere yönelik "erken uyarı ve müdahale" sistemi kurulması oldu. Kamu ve özel taraflarla yapılan istişareler sonrasında hazırlanan taslak teklif AK Parti'nin Meclis Grubu'na sunulacak. Teklifle SPK'nın yetkileri genişletiliyor. SPK, düzenlemeyle şüpheli fon işlemleri ve sermaye piyasası usulsüzlüklerinde daha hızlı müdahale edebilecek. Özellikle fon varlıklarının başka hesaplara veya kripto varlıklara kaçırılması, malvarlığının üçünü kişilere devri, yurtdışına para transferinin önlenmesine yönelik tedbirler alabilecek. SPK'nın bazı acil durumlarda mahkeme kararını beklemeden geçici koruma tedbirleri uygulayabilmesinin yolu açılıyor. Teklifte yetkinin kapsamı veya yargı denetimine bağlanmasına ilişkin hükümler yer alıyor.

OTOMATİK ALARM

Portföy yönetim şirketlerinin işlemleri, hisse senedi, tahvil, repo ve diğer yatırım araçlarına ilişkin hareketler SPK tarafından teknolojik sistemlerle gerçek zamanlı takip edilecek. Olağan dışı fiyat ve işlem hacimleri "otomatik erken alarm" sistemiyle tespit edilecek. Manipülasyon, bilgi suistimali (İnsider trading) ve piyasa bozucu eylemlere ilişkin hapis ve idari para cezaları artacak. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104, 105, 106 ve 107. maddeleri değişecek. Sadece fon yöneticilerinin beyanına dayanan yapı yerine, portföy değerlemelerinin bağımsız şekilde doğrulanması, saklama kuruluşlarının sorumluluklarının artırılması ve işlemlerin çok katmanlı denetimi sağlanacak. Yatırımcı mağduriyetlerinin daha hızlı giderilmesi için mekanizma oluşturuluyor. Hukuka aykırı işlemler nedeniyle fon mal varlığında meydana gelen kayıplar sorumlularından tahsil edilecek ve mağdur yatırımcılara iade edilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör