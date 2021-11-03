Squid Game ile akıl almaz vurgun! Sadece dakikalar içinde oldu: SQUID buhar oldu

"YATIRIMCILAR DÜŞÜŞTEN ÖNCE HIZLI BİR KAR UMARAK KRİPTO DÜNYASINA GİRİYOR AMA…"

Cornell Üniversitesi Ekonomisti Eswar Prasad BBC'ye verdiği demeçte Profesör Prasad, neredeyse hiçbir düzenleyici ve denetleyici olmadığı için alıcıların kripto para satın alırken dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Prasad, "Yatırımcılar fiyatlar düşmeden hızlı bir kar umarak kripto dünyasına giriyor. Ancak kripto dünyası dolandırıcılık olaylarına çok açık" diye konuştu.