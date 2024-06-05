EMEKLİ MAAŞI HAZİRAN 2024 SON DAKİKA: İşte bayram ikramiyesi ile SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi!

Son dakika haberleri: Emekli ikramiyesi ödemeleri 10-14 haziran tarihleri arasında yapılacak. 16 milyon emekli 3 bin TL bayram ikramiyesi alacak. Dul ve yetimler de hisseleri oranında emekli bayram ikramiyesi alacak. Peki Kurban Bayramı öncesi emekli maaşları yatacak mı?