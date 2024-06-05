EMEKLİ MAAŞI HAZİRAN 2024 SON DAKİKA: İşte bayram ikramiyesi ile SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi!

Son dakika haberleri: Emekli ikramiyesi ödemeleri 10-14 haziran tarihleri arasında yapılacak. 16 milyon emekli 3 bin TL bayram ikramiyesi alacak. Dul ve yetimler de hisseleri oranında emekli bayram ikramiyesi alacak. Peki Kurban Bayramı öncesi emekli maaşları yatacak mı?
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli ikramiyesi ödemelerinin 10-14 haziran tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimini açıkladı.
Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:
Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.
📌Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 Milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.
▪️4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;
▪️4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;
▪️4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.
Kabine Toplantısı sonrası emekli maaşları için bir açıklama yapıldı. Bununla beraber haziran ayı emekli maaşı ödemelerinde bir değişiklik olmaması bekleniyor.
Peki SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte gün gün tarihler:
Emekli maaşları tahsis numarasına göre yatırılıyor. İşte, o tarihler:
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacak.
4C kategorisinde yer alan memur emeklileri ise her ayın 1-5'i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.
Eğer emekli maaşı ödeme günü Cumartesi gününe rastlıyorsa ödeme Cuma günü, Pazar gününe rastlıyorsa ödeme Pazartesi yapılıyor.