Haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı ve SSK ve BAĞ–KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artış gösterdi. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği emekli maaşı ödeme takvimi bu kapsamda Temmuz ayı içerisinde en sık araştırılan konulardan bir tanesi oluyor. Peki; SSK Bağkur Zamlı Emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? Zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte yanıtı!
EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Yüzde 40'ın üzerinde zam alan emekliler zamlı maaşlarını almak için fark ödeme takviminin açıklanmasını bekliyordu. Zammın ardından tarihler belli oldu. İşte, zamlı emekli maaşı ödeme takvimi:
Bağ-Kur emekli maaşları için ödemeler,
SSK emekli maaşları için ödemeler,
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Enflasyon haziranda aylık 4,95 olurken, yıllık bazda ise 78,6 olarak gerçekleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.
Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre;
En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya,
En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya,
Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya çıkacak.