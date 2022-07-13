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Giriş Tarihi: 13.7.2022 06:34

SSK Bağkur Zamlı Emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? Emekli maaşı ödeme takvimi 2022

SSK Bağkur Zamlı Emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? Emekli maaşı ödeme takvimi 2022

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından 6 aylık veri belli olmuştu. Güncel duruma göre; milyonlarca emekli yüzde 40’ın üzerinde zam almış oldu. Emekliler zamlı maaşlarını almak için fark ödeme takviminin açıklanmasını bekliyordu. Konu ile alakalı “SSK Bağkur Zamlı Emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında?” sorusuna yanıt aranırken emekli maaşı ödeme takvimi de belli oldu. Peki; Emekli maaşları ne zaman yatacak, Temmuz’un kaçında? İşte SSK Bağkur Emekli maaşı ödeme takvimi 2022.

Haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı ve SSK ve BAĞ–KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artış gösterdi. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği emekli maaşı ödeme takvimi bu kapsamda Temmuz ayı içerisinde en sık araştırılan konulardan bir tanesi oluyor. Peki; SSK Bağkur Zamlı Emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? Zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte yanıtı!

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Yüzde 40'ın üzerinde zam alan emekliler zamlı maaşlarını almak için fark ödeme takviminin açıklanmasını bekliyordu. Zammın ardından tarihler belli oldu. İşte, zamlı emekli maaşı ödeme takvimi:

Bağ-Kur emekli maaşları için ödemeler,

  • Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
  • Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

SSK emekli maaşları için ödemeler,

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Enflasyon haziranda aylık 4,95 olurken, yıllık bazda ise 78,6 olarak gerçekleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.

Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre;

En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya,

En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya,

Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya çıkacak.

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SSK Bağkur Zamlı Emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? Emekli maaşı ödeme takvimi 2022
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