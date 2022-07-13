Haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı ve SSK ve BAĞ–KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artış gösterdi. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği emekli maaşı ödeme takvimi bu kapsamda Temmuz ayı içerisinde en sık araştırılan konulardan bir tanesi oluyor. Peki; SSK Bağkur Zamlı Emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? Zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte yanıtı!