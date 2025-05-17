Süper iletken kuantum “çip üretim evi” kuruluyor

Türkiye kuantum teknolojisinde öne çıkan 15 ülke arasına girerken, süper iletken kuantum "çip üretim" merkezi kurmak için ilk adımı atıyor. TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ni ziyaret ederek, geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen kuantum teknolojisine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Komisyon, Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı "QuanT" yi inceledi. TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, "Yapay zekâ mühendisliği programıyla başlayan bu yolculuk, 6G projesi haberleşme teknolojileri, yapay zekâ uygulamaları, süper iletken devre tasarımı ve süper iletken çip üretim çalışmaları ve Türkiye'nin kuantum bilgisayarıyla güçlü bir şekilde devam etmektedir. Üniversite olarak yapay zekâ ve kuantum teknolojileri gibi çığır açan alanlara öncelik vererek ülkemizin teknolojik dönüşümüne öncülük etmeyi, bu alanda dünyada söz sahibi bir Türkiye hedefine katkı sunmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eroğlu ise şunları söyledi: "Kuantum tabanlı kübit okuma ve anahtarlama devreleri geliştirerek ASELSAN'ın da desteğiyle Kasım 2022'de Kuantum Teknolojileri Araştırma Laboratuvarımız KUANTAL hizmete girdi. Yaklaşık 3,5 milyon dolar bütçeli Kuantum Radar Projesi kabul edilerek 2023 yılında yürütmeye başladık. Amacımız, bu bilgi birikimini ASELSAN üzerinde yerli ve millî sistemlere dönüştürmek. Bu alandaki çalışmaları sürdürmek amacıyla da süper iletken kuantum çip üretim evini kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." Eroğlu, üniversitenin halen 172 milyon liralık toplam bütçeye sahip akademik, bilimsel projeleri, 3.8 milyon euroluk devam eden, 7.4 milyon dolarlık tamamlanmış projeleri olduğunu vurguladı.