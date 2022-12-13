Sürü İDA’lar böyle görüntülendi! Bu teknoloji dünyada sayılı ülkelerde var

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı Sürü İnsansız Deniz Araçları (İDA) projesinde geliştirme çalışmaları devam ediyor.
SÜRÜ İDA'LAR İÇİN GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
SSB tarafından başlatılan ve ASELSAN ile alt yüklenicisi KOBİ'lerce yürütülen İDA projesine dair son gelişmeleri açıklayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, insansız deniz araçlarının sürü halinde farklı formasyonlar ve görevlerle kullanılmasını hedeflediklerini belirterek bu kapsamda Sürü İDA'lara yeni yetenekler kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti.
"8'Lİ SÜRÜ MİMARİSİNİ HAYATA GEÇİRDİK"
İnsansız deniz araçlarını birkaç ayrı koldan geliştirmeye devam ettiklerini kaydeden Demir, "Yüksek otonomi özellikli sürü insansız deniz araçları geliştirmeye ve İDA ailemizi genişletmeye devam ediyoruz! Projenin 3.aşamasında 8'li sürü mimarisini hayata geçirdik. #Albatros-S İDA Sürüsü farklı görevler icra ediyor, alt görev paylaşımı yapıyor, alt sürülere bölünüyor. Arama-kurtarma, geniş alan tarama-tespit, refakat, şüpheli araçlara angajman ve insanlı sistemlerin kullanılmasının riskli olduğu hallerde görev yapabilecek şekilde temel yetenekler geliştirildi. Hedefimiz İDA'larda da İHA'lardaki gibi öncü olmak. Devamı gelecek.." dedi.
Albatros-S İDA Sürüsü'nün görüntüleri paylaşıldı! İsmail Demir hedefi açıkladı | Video
İDA'LAR ARASI GÖREV PAYLAŞIMI YAPILIYOR
Geliştirilmiş algoritmalar ile hayata geçirilen teknoloji sayesinde İDA'lar arası görev paylaşımı icra ediliyor. Sürüde görev paylaşımı yapanlar arasında ALBATROS-S ve MİR İDA'lar yer alıyor.
SÜRÜDEN AYRILIP TEKRAR SÜRÜYE KATILABİLECEK ŞEKİLDE TASARLANDI
Geliştirilen altyapı, herhangi bir İDA'nın sürü unsuru olarak eklenmesine veya sürüden ayrılmasına imkan sağlıyor.
ÇEVRESEL FARKINDALIĞI ARTIRILIYOR
Çalışmalar kapsamında çevresel farkındalık, seyir ve algılama teknolojileri üzerinde detaylı faaliyetler icra ediliyor. Farklı sensörlerden alınan verilerle otomatik engel/nesne algılanması ve dinamik manevra yapılabiliyor.
YERLİ VE MİLLİ ÖZGÜN HABERLEŞME SİSTEMİNE SAHİP
Sürü kabiliyetli İDA'lar, yerli ve milli özgün haberleşme sistemi, kontrol sistemi, çoklu ve yedekli haberleşme sistem mimarisi, GNSS karıştırması altında göreve devam edebilme gibi kabiliyetlerine de sahip.
DÜNYADA SAYILI ÜLKEDE ÇALIŞMALARI YAPILIYOR
Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı projede İDA'lar, sürü halinde Mavi Vatan'ın korunmasında önemli operasyonel kabiliyetler sunacak.