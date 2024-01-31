Tamamlayıcı emeklilik ile BES daha hızlı büyüyecek

2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program'da ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın (SBB) hazırladığı 2024- 2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda yer alan Otomatik Katılım Sistemi'nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), sektörün en önemli gündem maddelerinden biri. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, Sosyal Güvenlik Sistemi'nin yanında ikinci bir emeklilik geliri sunarak çalışanların emeklilik dönemlerinde daha iyi bir mali güvence elde etmelerine yardımcı olmak amacıyla oluşturulan bir sistem. Bu sistem ile çalışanlar emekli olduğunda hem Sosyal Güvenlik Sistemi'nden hem de Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nden emeklilik maaşı alabiliyorlar. Günümüzde emeklilik dönemi için güvence sağlamak önemli bir hale gelmişken Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, bireylerin kendi emeklilik fonlarını oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan bir emeklilik tasarruf sistemi türü olarak büyük bir önem taşıyor. Sadece çalışanların değil, işverenlerin de katkı koyması planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin ilk taslak çalışmalarının mayıs ayında sektöre açıklanması beklenirken, sistemin 2024'ün son çeyreğinde ise hayata geçmesi planlanıyor. EGM'nin açıkladığı 29 Ocak 2024 verilerine göre katılımcı sayısının 8 milyon 755 bin olduğu BES'te toplam fon büyüklüğü ise 741,7 milyar lira oldu. Katılımcı sayısının 7 milyon 295 bin olduğu OKS'de ise fon büyüklüğü 56,7 milyar lira olarak kayıtlara geçti.Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin faaliyete geçmesiyle BES'in tam anlamıyla tabana yayılması ve sürdürülebilir büyümesinin sağlanmış olması bekleniyor. Sistemin yürürlüğe girmesi durumunda bir yıllık geçiş süreci içinde yaklaşık 16 milyon çalışanın sisteme dâhil olması öngörülüyor. Sigorta sektörü, TES'in yüksek bir kapsayıcılığa, hızlı bir büyüme potansiyeline sahip olacağı ve çok kısa sürede yüksek fon büyüklüğüne ulaşacağı görüşünde hemfikir.