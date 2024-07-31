Tapuda dolandırılmamak için dikkat! Randevunuzu kendiniz alın şifre ve belge paylaşmayın

Elinde nakit parası ya da altın, döviz gibi yatırımları bulunanlar son dönemde fiyatları yüzde 25 oranında düşen konut piyasasına yatırım yapmaya başlarken, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de tapu müdürlüklerinde ortaya çıkan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Tapu müdürlüklerinde yaşanan hareketliliği fırsata çevirerek vatandaşı dolandırmaya çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşın dikkat etmesi gereken hususlar sıralandı.Dolandırıcıların tuzağına düşmemek için vatandaşların tapu müdürlüklerindeki işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik vaatte bulunan yetkisiz kişilere itibar etmemeleri gerekiyor. Ayrıca yetkili olmayan kişilerce evini satmak isteyen kişilere ait şifre, belge ve bilgilerin ele geçirilmesi dolandırıcılık riskini artırıyor. Bu sebeple kişiye özel olan e-Devlet ve Web-Tapu şifresinin kimseyle paylaşılmaması gerekiyor. İşlem başvurusu, iş takibi gibi nedenler ile şifre isteyen kişilere şifrenin verilmemesi önem arz ediyor.Şifrenin verileceği kişiler pek çok kişisel bilgiye ulaşabileceği gibi vatandaşın adına işlem de yapabiliyor. Genel Müdürlük, "Tapu müdürlük personeli de dahil olmak üzere hiç kimse sizden kişisel bilgi istemez, şifrenizi soramaz. Sizden kişisel bilgilerinizi veya e-Devlet Şifrenizi yardımcı olmak için telefon, e-posta gibi yollar ile isteyen kişilere karşı dikkatli olunuz, bilgilerinizi vermeyiniz" uyarısında bulundu.Kredi ile konut alımlarında tapu işlemleri için randevu bankalar tarafından alınırken, kredisiz konut alım-satımlarında ise vatandaş kolay bir şekilde tapu randevu işlemini gerçekleştirebiliyor. Telefon ile Alo-181 Çağrı Merkezi aranarak işlem randevusu alınabildiği gibi e-Randevu internet sitesi üzerinden işlem randevusu ya da Web-Tapu internet adresi üzerinden doğrudan başvuru oluşturularak tapu randevusu alınabiliyor. İhtiyaç halinde tapu müdürlüklerinde bulunan danışma ya da başvuru masalarından da yardım alınabiliyor. Vatandaşlar gayrimenkul alımsatımından önce ilgilendikleri taşınmazın yerini parsel sorgu web adresinden öğrenebildikleri gibi tapu müdürlüklerindeki başvurularının durumunu da tapu başvuru sorgulama ekranından sorgulayabiliyor. Tapu işlemlerine ilişkin harç ve döner sermaye ücretleri gişe ve gişe dışı tahsilat kanalları olan internet bankacılığı ya da ATM e-tahsilat ekranlarından görüntülenerek ödeme yapılabiliyor. Her türlü iş ve işlem dijital ortamda hızla ve rahatlıkla ilerlediği için vatandaşın tapu işlemleri için kimseden yardım almasına gerek kalmıyor.İşlemlerinizi hızlandırma vaadinde bulunan yetkisiz kişilere itibar etmeyin.Kişiye özel olan e-Devlet ve Web-Tapu şifresini kimseyle paylaşmayın.İşlem randevunuzu kendiniz alın.Tapu müdürlüklerindeki başvurularınızın durumunu tapu başvuru sorgulama ekranından sorgulayın.Tapu işlemleri için kimseden yardım almayın.E-devlet üzerinden beyan edilen doğru telefon numarasına SMS'le bilgilendirmesini dikkate alın.Telefon ile Alo-181 Çağrı Merkezi'ni arayarak işlem randevusu alabilirsiniz.E-randevu internet sitesi üzerinden işlem randevusu alabilirsiniz.Web-Tapu internet adresi üzerinden doğrudan başvuru oluşturabilirsiniz.TAPU sicil kayıtlarının güvenliğinin artırılması amacına yönelik olarak taşınmazla ilgili maliklerinin isteğiyle ya da istek dışı gerçekleşecek herhangi bir işlem yapıldığında e-Devlet üzerinden beyan edilen doğru ve güncel cep telefonu numarasına SMS yoluyla bilgilendirme de yapılıyor. Bu yeni uygulamayla vatandaşların adlarına kayıtlı taşınmazlar, dolandırıcılık ve sahteciliğe karşı korunuyor. Ayrıca vatandaşlar e-Devlet hizmeti kapsamında; tapu harçlarını sorgulayabildikleri gibi taşınmazların tapu bilgilerine ve detay bilgilerine ulaşılabiliyor. Telefon ve adres bilgilerini beyan edilebiliyor ve sistemde kayıtlı olmayan T.C. kimlik numaralarının entegrasyonunu beyan esası ile sağlayabiliyor.