Tarım Kredi beslenme çantasını ucuza dolduracak

2023-2024 Eğitim-Öğretim dönemine sayılı günler kala Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketleri çocukların beslenme çantası için kolları sıvadı. Dün ilkokul birinci sınıflar için çalan ders zili, 11 Eylül'den itibaren ilköğretim ve liseler için de çalacak.Çocukların beslenme çantasını uygun fiyattan doldurmak için harekete geçen Tarım Kredi, KoopBakkal ve Kooperatif Market'lerde 42 ana ürün grubu için özel kampanya yaptı.Bisküviden çikolataya, kekten gofrete, krakerden süt ve süt ürünlerine, meyve sularından kahvaltılık peynire, kuru meyveden mısır gevreğine kadar 42 ana ürün grubunda yüzde 10 ila 35 arasında indirim yapan Tarım Kredi, kampanyayı 15 Eylül tarihine kadar sürdürecek.Makarna, yoğurt, bal, yumurta, zeytin, çay, sıvı sabun, ıslak mendil, kağıt havlu gibi ürün gruplarında da indirim yapan Tarım Kredi'de kampanyanın ana odağını çocukların vazgeçilmezi olan atıştırmalıklar aldı.Buna göre piyasada 6.50 TL'den satılan 200 ml'lik meyve suyu Tarım Kredi Market'lerde 5.90 TL'ye indi. 1 liretlik elma suyu Tarım Kredi'de 21.90 TL'den satılırken en yakın rakipte 28 TL'den satışa sunuluyor. 200 gram kakaolu ve çikolatalı bisküvi Tarım Kredi'de 14.90 TL iken, en yakın rakipte 18 TL.Yine çocukların en sevdiği ürünlerden olan şemsiye çikolata en yakın rakipte 7.95 TL'den satılırken, Tarım Kredi'de yüzde 21.38 daha düşük fiyatla 6.25 TL'den rafta yerini alıyor.8'li poşet sütlü krema dolgulu çikolata Tarım Kredi'de 18.90 TL iken en yakın rakibinde 25.75 TL'den satılıyor.Tarım Kredi Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, Tarım Kredi'nin her zaman vatandaşın cebini düşünerek özel kampanyalar düzenlediğini söyledi.Bademli, "KoopBakkal ve Kooperatif Market'lerde düzenli kampanyalar yapıyoruz. Bu dönemde kampanyalarımızın ana odağına çocuklarımızı aldık. 42 ana ürün grubunda yüzde 10 ila 35 arasında indirim yaptık. Ortalama indirimimiz ise yüzde 14. Velilerimiz çocuklarımızın beslenme çantasını daha uygun fiyatla dolduracak" dedi.Türkiye'nin 81 il ve 560 ilçesinde Tarım Kredi Marketleri'nin açıldığının altını çizen Bademli, "KoopBakkal ve Kooperatif Market olarak bu yıl sonuna kadar 4 bin markete ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefe doğru emin adımlarla yürüyoruz" dedi. Tarım Kredi'de satılan 1.400 üründen 600'ünün Tarım Kredi tarafından üretildiğine dikkati çeken Bademli, özellikle temel gıda ve deterjan ürünlerinde piyasada en uygun ürün olma iddiasını devam ettirdiklerini dile getirdi.Tarım Kredi'nin bu yılın ikinci çeyreği için 3 bin market hedefi koyduğunu anlatan Bademli, "Dün deprem bölgemiz olan Adıyaman Bağpınar'da 200 metrekare konteyner marketi açtık. Bu marketle birlikte 3 bin hedefimize de ulaşmış olduk" dedi. Deprem felaketinin yaşandığı 6 Şubat'tan sonra bölgede ihtiyaçların giderilmesi için çok güçlü bir çalışma yürüttüklerini anlatan Bademli, "O tarihten itibaren Adana'da 5, Adıyaman'da 5, Elazığ'da 2, Gaziantep'te 8, Hatay'da 1, Malatya'da 6, Osmaniye'de 5, Şanlıurfa'da 2 ve Kahramanmaraş'ta 2 olmak üzere toplam 36 market açtık. Yılsonuna kadar Adıyaman'da 7, Gaziantep'te 3, Hatay'da 5, Malatya'da 3, Osmaniye'de 3 ve Kahramanmaraş'ta 7 olmak üzere toplam 28 market açmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.