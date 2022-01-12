Tarımda ’İklim’ reformu! 115 günlük çalıştaydan önemli kararlar çıktı

"Tarım Sektöründe İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım" için gerçekleştirilen çalışma kapsamında bin 100 uzman 115 günde 925 saat mesai yaptı. Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün'ün koordine ettiği çalışma kapsamında "İklim Değişikliği ve Tarım Değerlendirme Raporu" hazırlandı. Raporla ilgili koordinasyon çalışma grubunda Boğaziçi, Ege, Harran, Adıyaman ve Onbeş Kasım Kıbrıs üniversitelerinden akademisyenler, mühendisler ve sosyolog yer aldı. İşte özetle bildirge:

- İklim dostu tarımsal destekleme modeli oluşturulacak. Bakanlık öncülüğünde tarım sektöründe iklim değişikliğine uyum eylem planı oluşturulacak ve mevcutta yer alan uyum eylemlerinin daha uygulanabilir olması için çalışmalar yürütülecek.

- 2023-2027 dönemi tarımsal kuraklıkla ilgili yol haritası oluşturuldu. Bu bağlamda "Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı" güncellendi ve Cumhurbaşkanlığı Kararı için Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

- "Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı" kapsamında tarım ve mera alanları için tarımsal kuraklık erken uyarı sistemleri kurulacak. "Ulusal Arazi Kullanım Planlaması" yapılacak. Ekosistem odaklı gıda üretim modeli oluşturulacak. "Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum Stratejisi" uygulamaya alınacak.

- Tarımsal potansiyelinin düşük olması nedeniyle terk edilen tarım alanlarının biyolojik rezerv alanları olarak değerlendirilmesi için çalışmalar başlatılacak. Permakültür uygulamaları farkındalık olarak başlatılmış olup ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

YAĞMUR HASADINA YÜZDE 50 HİBE

- Agroekolojik uygulamalar küçük aile işletmelerinden başlanarak desteklenecek ve uygulanacak. "Yağmur Hasadı" yöntemleri yüzde 50 hibe olarak desteklenecek ve uygulamaya geçilecek. Söz konusu eylem, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi" programına alındı. Ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

- Tarım sektöründe iklim değişikliğine uyum ve azaltım uygulamalarını yaygınlaştırmak için 2021-2027 IPARD III kapsamında "Tarım Çevre Faslı"nda yağmur hasadı, rüzgar perdesi tesis etmek, organik tarım ve tarım arazilerinde su ve rüzgar erozyonunu önlemek gibi çevre dostu tarımsal uygulamaları programa alındı. (14 milyon EURO bütçeli) Ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

- İklim değişikliğine hassasiyeti yüksek olan alanlarda yoğun tarım teknikleri yerine "İklim Dostu Tarım, Koruyucu Tarım Veya Ekosistem Tabanlı Tarımsal Uygulamalar" yaygınlaştırılacak. Yaşanabilecek kuraklık tehlikesine karşı modern sulama yöntemlerinin parasal ve alansal olarak desteklenmesinin yaygınlaştırılmasına devam edilecek.

- Tarımsal sulamada suyun tasarruflu kullanımını çiftçiye anlatmak için "Uygulamalı Çiftçi Okulları" (UÇO) projesi ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Su ihtiyacı az olan bitkilerin ekiminin yaygınlaştırılması için havza bazlı üretim modelinin yaygınlaştırılması sağlanacak.

CANLI RÜZGAR PERDELERİ YAYGINLAŞTIRILACAK

- Bazı farkındalık projeleri ile "Canlı Rüzgâr Perdeleri" yaygınlaştırılacak. İklim değişikliğinin balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine etkileri ve çözüm önerileri araştırılacak, çözüm önerileri geliştirilecek. "İyi Tarım Uygulamaları" ve organik tarım faaliyetleri ülke genelinde daha fazla üretici ve alansal olarak artırılarak desteklenecek.

- Kuraklığa ve soğuğa toleranslı tohum çeşitleri geliştirilecek ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerinin kullanım alanları yaygınlaştırılacak. Yerel hayvan ırklarının ıslah çalışmaları yapılacak.

PARİS ANLAŞMASI'NIN TARIMA ETKİSİ

- Paris İklim Anlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması ile önem kazanan iklim değişikliğine uyum ve azaltım faaliyetleri hızlandırılacak ve etkileri analiz edilecek.Tarım sektöründe sera gazı emisyon azaltım potansiyeli ve maliyeti belirlenecek. Tarımsal faaliyetlerin doğal afetlere karşı sigortalanması ile sektörün sahada kalmasının sağlaması açısından TARSİM iklim değişikliğine uyumda önemli tedbirlerinden biri. 2021 yılında köy bazlı kuraklık kuru tarım alanlarında uygulanmakta olup daha da yaygınlaştırmak için farkındalığının artırılması çalışmaları yapılacak.

- Tarım sektöründe iklim değişikliğine uyum ve azaltım konularına ilişkin AR-GE çalışmalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi sağlanacak. İklim dostu tarım uygulamaları için yayım ve sektör paydaşlarına yönelik eğitim çalışmaları yapılacak.

Çalışma grubunda Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Türkeş, Ege Üniversitesi'nden profesörler Yusuf Kurucu ve Şerafettin Aşık, Doç. Dr. Mustafa Tolga Esetlili ve Dr. Ahmet Eryaşar, Harran Üniversitesi'nden profesörler Mehmet Ali Çullu ve İrfan Yeşilnacar, Doç. Dr. Mehmet Şenbayram ve araştırma görevlisi Pelin Yapıcıoğlu, Adıyaman Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erhan Akça ve Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi'nden Prof.Dr.Meltem Onay yer aldı.