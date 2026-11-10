Tarımda yeni dönem başlıyor! Bakan Yumaklı, Türkiye’nin iklim yol haritasını açıkladı: Krizi değil, riski yönetmek istiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında iklim değişikliğinin tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
A Haber'e konuk olan Bakan Yumaklı, COP31'in Türkiye'den dünyaya önemli mesajlar vereceğini belirterek, tarım ve gıda alanının zirvenin öne çıkan gündem maddelerinden biri olduğunu ifade etti.
İklim değişikliği nedeniyle tarımsal üretimde olağanüstü hava olaylarının giderek daha sık yaşandığına dikkati çeken Yumaklı, "Artık hepimizin normal olarak kabul ettiği, yeni normal olarak kabul ettiği çok olağanüstü iklim hadiseleri yaşıyoruz." dedi.
COP31 kapsamında iklim değişikliğinin tarımsal üretimi ve gıda arz güvenliğini nasıl etkilediğinin ele alındığını kaydeden Yumaklı, uluslararası düzeyde ortak bir anlayış ve eylem planı geliştirilmesinin önemini vurguladı.
"ÖNCE DİYALOG, SONRA KONSENSÜS VE EYLEM"
COP31'in yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Yumaklı, "Burada öncelikle diyalog, ondan sonra konsensüs, ondan sonra da eylem." ifadelerini kullandı.
Son dönemde yalnızca kuraklığın değil, aşırı yağış, sel ve taşkınların da tarım arazilerine ciddi zararlar verdiğini belirten Yumaklı, bu sorunların sadece Türkiye'yi değil, dünyanın birçok bölgesini etkilediğini söyledi. İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkileriyle mücadelede bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini ifade eden Yumaklı, Bakanlık olarak COP31 kapsamında 46 etkinlikle çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.
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"İKLİM KRİZİNİ DEĞİL, RİSKLERİ YÖNETMEK İSTİYORUZ"
İklim değişikliğiyle mücadelede izlenen yaklaşımın temelinde risk yönetiminin bulunduğunu belirten Yumaklı, "Biz iklim değişikliğinde krizi yönetmek istemiyoruz. Riski yönetmek istiyoruz." dedi.
Bu doğrultuda öncelikle gıda arz güvenliğini etkileyebilecek risklerin tespit edildiğini aktaran Yumaklı, belirlenen risklere yönelik gerekli tedbirlerin ve eylemlerin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
TARIMSAL ÜRETİMDE SU KAYNAKLARI ÖNCELİKLİ OLACAK
İklim değişikliğine karşı alınacak önlemlerde suyun merkezde yer aldığını vurgulayan Yumaklı, temiz su kaynaklarının önümüzdeki dönemde tarımsal üretim açısından daha da önemli hale geleceğine işaret etti.
Suyun yaşamın devamı ve tarımsal üretim için vazgeçilmez bir kaynak olduğunu belirten Yumaklı, su kaynaklarının korunmasının gelecek dönemin öncelikli konuları arasında bulunduğunu dile getirdi.
KURAKLIĞA DAYANIKLI TOHUMLAR İÇİN AR-GE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kırsal kalkınmanın gıda arz güvenliği açısından taşıdığı öneme de değinen Yumaklı, uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin devam ettiğini bildirdi. IFAD, IPARD ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) başta olmak üzere çeşitli kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütüldüğünü belirten Yumaklı, kadın çiftçilerin desteklenmesi ve gençlerin tarımsal üretimde kalmasının da öncelikli konular arasında olduğunu söyledi.
Kırsal alanların yalnızca ekonomik kalkınma açısından değil, gıda arz güvenliğinin sürdürülebilirliği bakımından da stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Yumaklı, üretim altyapısının iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.
Tohum geliştirme çalışmalarına da dikkat çeken Yumaklı, kuraklığa ve aşırı sıcaklık değişimlerine dayanıklı çeşitlerin tarımsal üretime kazandırılması gerektiğini belirterek, bu alanda AR-GE faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.
Yumaklı, üretim planlaması, kırsal kalkınma, dayanıklılığın artırılması ve uluslararası iş birlikleriyle iklim değişikliğinin oluşturduğu risklere karşı hazırlıkların devam ettiğini sözlerine ekledi.