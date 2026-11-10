Tarımda yeni dönem başlıyor! Bakan Yumaklı, Türkiye’nin iklim yol haritasını açıkladı: Krizi değil, riski yönetmek istiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında iklim değişikliğinin tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A Haber'e konuk olan Bakan Yumaklı, COP31'in Türkiye'den dünyaya önemli mesajlar vereceğini belirterek, tarım ve gıda alanının zirvenin öne çıkan gündem maddelerinden biri olduğunu ifade etti.

İklim değişikliği nedeniyle tarımsal üretimde olağanüstü hava olaylarının giderek daha sık yaşandığına dikkati çeken Yumaklı, "Artık hepimizin normal olarak kabul ettiği, yeni normal olarak kabul ettiği çok olağanüstü iklim hadiseleri yaşıyoruz." dedi.

COP31 kapsamında iklim değişikliğinin tarımsal üretimi ve gıda arz güvenliğini nasıl etkilediğinin ele alındığını kaydeden Yumaklı, uluslararası düzeyde ortak bir anlayış ve eylem planı geliştirilmesinin önemini vurguladı.