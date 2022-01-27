Tarımsal ürüne ihracat düzenlemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, belirlenen ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapabilir. Tebliğ hükümleri 31 Aralık'a kadar uygulanabilecek. O ürünler şöyle: Patates (taze veya soğutulmuş), domates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, kuru sarımsak, hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş), fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, adi fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuzlar, elma, zeytinyağı ve fraksiyonları, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, tavuk yumurtaları ve tereyağı.
Jak Eskinazi
İHRACAT ŞAMPİYONU EGE
Öte yandan 5 milyar 100 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 22'sini tek başına gerçekleştirerek tarım ürünlerinde Türkiye ihracat şampiyonu olan Ege İhracatçı Birlikleri ise bu yıl hedefi 10 milyar dolara çıkardı. Birliğin koordinatör başkanı Jak Eskinazi, "Günümüzde 5,1 milyar dolar seviyesinde olan Ege Bölgesi tarım ürünleri ihracatı orta vadede Tarım OSB'lerin katkısıyla, 10 milyar dolara ulaşacak" dedi. Ege İhracatçı Birlikleri'nden 2021'de 168 ülkeye tarım ürünleri ihraç edilirken zirvede 462 milyon dolarlık ihracatla Almanya, 410 milyon dolarlık dışsatımla ABD ve 364 milyon dolarlık tarım ürünleri talebiyle İngiltere yer almıştı.
Hayrettin Uçak
GENÇ ÇİFTÇİ EĞİTİMİ
Türkiye'nin taze meyve sebze ve mamulleri ihracatına yüzde 23'lük katkı sağlayan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da 2022'de gençlerin tarım sektörüne yönelmeleri için çaba göstereceklerini belirtti. İklime Duyarlı Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitimi Çerçeve Programı ile tarıma ilgi duyan gençlere sürdürülebilir ve bilinçli üretim ve pazarlama konusunda 6 haftalık eğitim programı uygulanacak.