Tarımsal ürüne ihracat düzenlemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, belirlenen ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapabilir. Tebliğ hükümleri 31 Aralık'a kadar uygulanabilecek. O ürünler şöyle: Patates (taze veya soğutulmuş), domates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, kuru sarımsak, hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş), fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, adi fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuzlar, elma, zeytinyağı ve fraksiyonları, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, tavuk yumurtaları ve tereyağı.

Jak Eskinazi

İHRACAT ŞAMPİYONU EGE

Öte yandan 5 milyar 100 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 22'sini tek başına gerçekleştirerek tarım ürünlerinde Türkiye ihracat şampiyonu olan Ege İhracatçı Birlikleri ise bu yıl hedefi 10 milyar dolara çıkardı. Birliğin koordinatör başkanı Jak Eskinazi, "Günümüzde 5,1 milyar dolar seviyesinde olan Ege Bölgesi tarım ürünleri ihracatı orta vadede Tarım OSB'lerin katkısıyla, 10 milyar dolara ulaşacak" dedi. Ege İhracatçı Birlikleri'nden 2021'de 168 ülkeye tarım ürünleri ihraç edilirken zirvede 462 milyon dolarlık ihracatla Almanya, 410 milyon dolarlık dışsatımla ABD ve 364 milyon dolarlık tarım ürünleri talebiyle İngiltere yer almıştı.