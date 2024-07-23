Tatilci esnafından ‘toptan’ isyan

Son dönemde fahiş fiyatlarıyla gündemden düşmeyen Bodrum-Çeşme gibi gözde tatil beldelerinde esnaf isyan etti. Sosyal medyada sıklıkla paylaşılan yüksek adisyon fiyatları nedeniyle "pahalı" algısıyla mücadele eden esnaf, şimdi de toptancı, tedarikçi ve nakliyecinin bölgeye yükset tarifesiyle uğraşıyor. Bölge esnafı, "Biz Türkiye geneline ürünü yüzde 40-50 hatta bazı bazılarını yüzde 100 daha pahalı alıyoruz. Fiyatı yüksek bulup alternatife yöneliyoruz ancak aralarında anlaşmış gibiler. Onlar da aynı fiyatı veriyor. Yeterli denetim yok. Bölgede işler geçen yıla göre yüzde 50 düştü, çok zor durumdayız" diyor.Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nazlıoğlu, bölge esnafının yüksek fiyat algısı nedeniyle çok zor durumda olduğunu söyledi. Bodrum'da girdi maliyetlerinin Türkiye geneline göre yüzde 30-40 daha yüksek olduğuna dikkati çeken Nazlıoğlu, "Ordu'da bir zincir markette 5 litrelik ayçiçek yağı 198 TL iken Bodrum'da aynı ürün 368 TL'den satılıyor. İzmir- Bodrum arası 250 kilometre mesafede. Bu mesafede nakliyeci bizden 4 bin 500 TL isterken, aynı mesafede başka yer için ise 3 bin 500 TL alıyor" dedi.Bölgede pazarın dahi daha pahalı olduğuna dikkati çeken Nazlıoğlu, "Bizim topraklarımız verimli. Meyve-sebze burada bol yetişiyor. Ancak söz konusu Bodrum pazarında fiyatlar bir anda ikiye katlıyor. Örneğin geçen hafta taze fasulye Muğla'da 60 TL idi. Aynı fasulye Bodrum pazarında 150 TL'den satılıyor" diye konuştu. Bu girdilerin maliyetlerinin işletmelerin, restoranların menüsüne, otellerin oda fiyatına, satılan ürüne yansıdığını aktaran Nazlıoğlu, "Burada ciddi bir haksız rekabetle baş başayız. Denetimlerin sıklaşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Sosyal medyada sıklıkla paylaşılan menü fiyatlarının lüks mekanlara ait olduğunu aktaran Nazlıoğlu, şöyle devam etti: "O lüks mekânlar hep dolu. İşleri asla düşmüyor. Bu haberlerden orta segment mekânlar daha çok etkileniyor. Onların işleri durma noktasına geldi. Son yıllarda burada fırsatçı, 'vur-kaç'çılar türedi. Afaki fiyatlarla kısa dönem kâr hesabı yapıyorlar. Çok uçuk fiyatlar yazıyorlar en büyük zararı da işini düzgün yapan esnaf görüyor."Çeşme Esnaf ve Sanatkârları Odası Başkanı Osman Köfüncü, tatil beldelerinde artık esnafın iş yapamaz hale geldiğini söyledi. "Toptancısı da nakliyecisi de bize ayrı fiyat tarifesi uyguluyor" diyen Köfüncü, "Burada kiralar da çok yüksek. O nedenle eleman bulmak çok zor. Zaten asgari ücretle çalıştıracak kasiyer dahi bulamazsınız. Kira, çalışan maliyeti ve girdiler yüksek. İşler kötü, esnaf batmamak için direniyor" ifadelerini kullandı. Bölgenin en büyük sorunlarından birinin de seyyar satıcılar olduğunu anlatan Köfüncü, "Aylık 1 milyon TL kira veren restoranın yanında minibüsle köfte satılıyor. Zabıtalar yeterli denetimi yapmıyor. Belediye zaten işi tüccarlığa döktü. En küçük bir dükkanın kirasını 100 bin TL'ye çıkardılar" şeklinde konuştu.