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Giriş Tarihi: 3.12.2023 11:38

TCG Anadolu'ya kuş bakışı! Tüm heybetiyle görüntülendi

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu kuş bakışı görüntülendi. 30 Kasım'da İzmit'te vatandaşların ziyaretine açılan gemi, 6 Aralık tarihine kadar ziyaretçi ağırlayacak.

İHA
TCG Anadolu’ya kuş bakışı! Tüm heybetiyle görüntülendi

Kocaeli'ye gelen dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) olma özelliği taşıyan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, tüm heybetiyle havadan görüntülendi.

TCG Anadolu tüm heybetiyle böyle görüntülendi | Video

Türkiye'nin yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu, 29 Kasım tarihinde İzmit Körfezi'ne demirledi. 30 Kasım tarihinden itibaren ise vatandaşların ziyaretine açıldı. 6 Aralık Çarşamba gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan savaş gemisine, 3 günde yüzlerce kişi akın etti. Limana yanaşamaması sebebiyle açıkta duran gemiyi, vapur seferleri ile ziyaret eden vatandaşlar, heybeti karşısında gururlanıyor. Askerlerin hazır olduğu gemi, havadan da görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde geminin üzerinde 10 savaş helikopteri yer aldı. Devasa gemi, görenleri gururlandırdı.

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TCG Anadolu'ya kuş bakışı! Tüm heybetiyle görüntülendi
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