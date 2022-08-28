‘TEKNOFEST Karadeniz’ için geri sayım başladı

Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bu yıl Karadeniz Bölgesi genelinde Samsun merkezli olarak gerçekleştiriliyor. Salı günü başlayacak ve 4 Eylül akşamına kadar sürecek festival Azerbaycan'dan sonra bu yıl ikinci kez düzenleniyor.