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Giriş Tarihi: 3.2.2024

Tesla’dan kaporayı hukuk yoluyla geri aldı

Tesla’dan kaporayı hukuk yoluyla geri aldı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan bir avukat Tesla firmasına karşı yürüttüğü hukuk mücadelesini kazanırken, aynı durumda bulunan tüketicilere de umut oldu. Tesla'dan otomobil almak için ön sipariş bedeli yatıran Avukat Mehmet Salcıoğlu, bu süreç zarfında araç fiyatının neredeyse 2 kat artması sonucu siparişten vazgeçerek firmadan ön sipariş bedelinin geri iadesi istedi. Olumsuz yanıt verilen Salcıoğlu başlattığı hukuk mücadelesini, ödediği kaparo bedelini geri aldı. Firma sözleşmesinde ilk başvuruda ön sipariş adında ödenen bedelin, sözleşme gereği iade edilmeyeceği yazılı olmasına rağmen Alaşehirli Avukat Mehmet Salcıoğlu, mevcut araç fiyatının başvuru esnasındaki fiyattan hemen hemen iki katına varacak şekilde çok fazla artması nedeniyle siparişten vazgeçerek ödediği ön sipariş bedelinin iadesini istedi.

HAKEM HEYETİ'NE GİTTİ
Tesla'nın iade yapmaması üzerine Tüketici Hakem Heyetine başvuran Salcıoğlu haklı bulundu ve icra takibi sonrası yatırdığı 10 bin TL'yi firmadan geri aldı. Tüketici Hakem Heyeti, "Teslim edileceği belirtilen tarihte, aracın değeri 2 katına çıkmış ve sipariş verilen aracın bedeli tüketici tarafından ödenemeyeceği kadar artmıştır. Sipariş tarihindeki araç fiyatı ile sonradan teklif edilen fiyat arasındaki dövizden kaynaklı fahiş fark olması ve emsal Yargıtay kararlarında da alınan bedelin iadesinin gerektiği anlaşıldığından tüketici talebinin haklılığına karar verilmesi kanaatine varılmıştır" diyerek tüketici lehine karar verdi.
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Tesla’dan kaporayı hukuk yoluyla geri aldı
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