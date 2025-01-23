THY 13 yıl sonra yeniden Suriye semalarında

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden sonra özgürlüğüne kavuşan Suriye'nin Türkiye ile olan bağları her geçen gün yeniden güçlenirken, Türk Hava Yolları (THY) da 13 yıl aranın ardından ilk İstanbulŞam uçuşunu gerçekleştirdi. İstanbul'dan 349 yolcusuyla saat 09.00'da havalanan Boeing777 tipi yolcu uçağının saat 11.00'de Şam Uluslararası Havaalanı'na inmesiyle yeni bir dönemin kapıları da aralanmış oldu.

SEVİNÇ GÖSTERİSİ YAPTILAR

Şam'a ilk uçuşunu 22 Şubat 1984 yılında başlatan THY, 1 Nisan 2012'de ülkedeki iç karışıklık nedeniyle ülkeye yaptığı seferleri durdurma kararı almıştı. THY'nin yeniden başlattığı Şam seferinde duygusal anlar yaşandı. Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen yolculardan bazıları uçağa biniş kapısı önünde sevinç gösterileri yaptı.

Çok sayıda Suriyeli, yıllar sonra terk etmek zorunda kaldıkları ülkelerine dönmenin mutluluğunu yaşadı. Bazı yolcuların Suriye devrimi bayrağını taşıdığı görüldü. Şirketin 13 yıl aradan sonra İstanbul Havalimanı'ndan düzenlediği seferi "FlightRadar24" uygulamasında anlık 3 binden fazla kişi takip etti. THY, Suriye'ye yönelik uçuşlarında sabit fiyat politikası belirledi. Bu kapsamda Suriye uçuşları gidiş-dönüş 299 dolara satışa sunuldu. İlk uçuşta 300 ekonomi 49 buisses yolcu ile yapıldı. İç savaş öncesinde Türk Hava Yolları İstanbul-Şam arası haftalık 18, İstanbul-Halep arası 7, Ankara-Şam arası 3 uçuş gerçekleştiriyordu