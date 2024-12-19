THY Guinness’e girdi

Türk Hava Yolları (THY), Amerika Kıtası'ndaki 26. destinasyonu olan Şili'nin başkenti Santiago'ya ilk uçuşunu gerçekleştirdi. THY Şili-Santiago hattıyla küresel ölçekte 131'nci ülkesine uçarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırarak, dünya genelinde en çok ülkeye uçan havayolu unvanını da pekiştirdi. Yeni rota, bayrak taşıyıcı markanın Amerika kıtasında hizmet verdiği ülke sayısını 10'a yükseltmesi açısından da büyük önem taşıyor. Haftada 4 gün düzenlenecek uçuşlar, havayolunun en uzun rotaları arasında yer alıyor. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olma unvanını 2012 yılından beri elinde bulunduran THY, yeni rotasıyla başarısını Guinness Dünya Rekoru ile tescilledi.131'nci ülkeye ilk uçuş İstanbul Havalimanı'ndan 20:35'te havayolunun Sümela isimli B777-300ER uçağıyla başladı. Bu önemli uçuşta THY'yi Sidney'de olduğu gibi Şili-Santiago uçuşunda da Genel Müdür Bilal Ekşi temsil etti. THY'nin Santiago uçuşları, toplam 19 saat 10 dakika sürüyor. 13 saat 15 dakikada uçak İstanbul'dan Sao Paulo'ya ulaşıyor. Sao Paulo'da 1 saat 35 dakika bekleyen uçak, buradan 3 saat 45 dakikalık bir yolculukla Santiago'ya varıyor. Bu rota, THY'nin en uzun uçuşları arasında ikinci sırada yer alıyor. Vatandaşlar, 31 Mart 2025 tarihine kadar İstanbul'dan Santiago'ya 1.099 dolardan, Santiago'dan İstanbul'a ise 999 dolardan seyahat edebilecek.Santiago uçuşlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Santiago seferlerinin başlaması, seyahat severlere benzersiz bağlantı seçenekleri sunma taahhüdümüzü bir kez daha ortaya koyuyor. Yolcularımıza Türk misafirperverliğiyle Şili'yi keşfetme imkânı sunuyoruz. Bu uçuşlar ticaret ve turizme katkı sağlayacak, kültürel etkileşimi de artıracak" dedi.