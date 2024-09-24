Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY'den iç hat uçuşlarında ucuz bilet kampanyası! İşte geçerli tarihler
Giriş Tarihi: 24.9.2024 09:26

THY'den iç hat uçuşlarında ucuz bilet kampanyası! İşte geçerli tarihler

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı yurt içi uçuşlarda 849 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu. İşte detaylar...

AA
THY’den iç hat uçuşlarında ucuz bilet kampanyası! İşte geçerli tarihler

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı yurt içi uçuşlarda 849 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcular, 24-26 Eylül'de satın alacakları biletlerle,18 Kasım 2024-15 Ocak 2025 tarihleri arasındaki İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi seferlerde her şey dahil tek yön 849 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
THY'den iç hat uçuşlarında ucuz bilet kampanyası! İşte geçerli tarihler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA