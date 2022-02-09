Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Yatırımcılara Hazine’den arazi desteği

Türkiye'nin üretim üssü serbest bölgeler geçen yıl ticarete 24.6 milyar dolarlık katkı, 85 binin üzerinde kişiye istihdam sağladı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Aralık 2021 itibariyle 18 serbest ticaret bölgesi bulunuyor. Bu bölgeler yatırımcılara, üreticilere birçok avanta ve teşviki bir arada sunuyor. Serbest bölgelerde yoğunluk yaşanan alanlar, hizmetler, yazılım, yat ve gemi inşası, gemi tamir ve bakım, medikal aletler, otomotiv alt endüstrileri, hazır giyim, deri, Ar-Ge faaliyetleri sektörleri olarak öne çıktı.