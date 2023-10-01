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Giriş Tarihi: 1.10.2023

Ticaret Bakanlığı 1.500 kişi alacak

ANKARA
Ticaret Bakanlığı 1.500 kişi alacak
Ticaret Bakanlığı'nın 81 ilde görevlendirilmek üzere, ÖSYM aracılığıyla merkezi yerleştirme sistemiyle 1.500 kadrolu memur istihdamı için yaptığı çalışmalar, tamamlanma aşamasına geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu yıl içinde alım sürecini sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımızla daha etkin bir piyasa denetimi yapmayı, stokçuluk, güvensiz ürün ve fahiş fiyat artışları gibi vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan ticari uygulamalarla mücadelemizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz" denildi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından da yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre iletişim uzman yardımcısı unvanıyla 30 personel alınacak.
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Ticaret Bakanlığı 1.500 kişi alacak
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