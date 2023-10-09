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Giriş Tarihi: 9.10.2023 08:48 Son Güncelleme: 9.10.2023 09:14

Ticaret Bakanlığı açıkladı: 54 milyonluk ceza yağdı! Emlak sektöründeki manipülasyon son bulacak

Ticaret Bakanlığı, emlak piyasasında gerçekleşen manipülasyon amaçlı ilanlara ilişkin paylaşımda bulundu. Bakanlık, "Emlak sektöründe kayıt dışı manipülatif ve manipülasyon amaçlı ilan paylaşan 545 kişiye 54.500.000 TL ceza kesildi. Denetimler artarak devam ediyor" açıklamalarında bulundu.

Ticaret Bakanlığı açıkladı: 54 milyonluk ceza yağdı! Emlak sektöründeki manipülasyon son bulacak

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden emlak piyasasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlığın açıklamaları ise şöyle:

"Emlak sektöründe kayıt dışı manipülatif ve manipülasyon amaçlı ilan paylaşan 545 kişiye 54.500.000 TL ceza kesildi. Denetimler artarak devam ediyor"

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Ticaret Bakanlığı açıkladı: 54 milyonluk ceza yağdı! Emlak sektöründeki manipülasyon son bulacak
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