Ticaret Bakanlığı asgari ücret öncesi yapılan zamlara karşı uyardı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

FIRSATÇILAR BAKANLIĞIN YAKIN TAKİBİNDE

"Bu kapsamda, temel gıda maddesi olan su ve yumurta sektörlerinde yaygın dağıtım ağına sahip üretici firmalar ile bahse konu ürünlerin nihai tüketiciye ulaşımına aracılık eden dağıtıcı/perakendeci firmalar nezdinde Ticaret Müfettişleri tarafından 19-20 Kasım 2024 tarihlerinde eş zamanlı olarak yerinde denetimler ve incelemeler yapılmıştır. Denetim ve incelemelerin sonucunda alınacak kararlar ve uygulanacak idari ve mali cezalar kamuoyumuz ile hemen paylaşılacaktır.

Ayrıca, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını etkileyen başta kırmızı et ve beyaz et sektörü olmak üzere tüm sektörlerde fiyat hareketleri ve piyasalardaki anlık reaksiyonlar yakından takip edilmektedir. Henüz asgari ücrette bir artış yaşanmamış olmasına rağmen, bazı fırsatçıların bu durumu öne sürerek fiyatları haksız şekilde artırma girişimleri de Ticaret Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda, özellikle temel gıda ürünlerinde spekülatif fiyatlandırmaları ilgili gelen şikâyetler doğrultusunda, başta ulusal, yerel, ve zincir marketler olmak üzere halkımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarının satıldığı tüm noktalardaki fiyat artışları titizlikle denetlenmektedir.