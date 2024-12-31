Ticaret Bakanlığı’ndan asgari ücret denetimi! Mevzuat aykırılığına rekor ceza

İstanbul asgari ücretin açıklanmasının ardından yılbaşı öncesi erken zam, eksik gramaj ve fahiş fiyat uygulamasına yönelik 25 ilçede denetim yapıldı. Taksim'de gerçekleştirilen denetimlere katılan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, 53 ekiple denetimlerin sürdüğünü belirterek, "25 Aralık'tan itibaren cumartesi akşamına kadar dün de dahil olmak üzere İstanbul'da bin 302 iş yeri denetledik. Bu denetimlerimizin sonucunda da 4 bin 108 üründe de mevzuata aykırı işlem tespit ettik. Bunun karşılığında yaklaşık 9 milyon 37 bin 600 lira tutarında idari yaptırım uyguladık" dedi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, asgari ücretin açıklanmasının ardından yılbaşı öncesi denetimleri sürüyor. 25 ilçede erken zam, eksik gramaj ve fahiş fiyat uygulamasına yönelik restoran, pastane ve kafelerde denetimler yapıldı. Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, Beyoğlu'nda bazı işletmelere, gramaj ve fiyat tutarsızlığı gerekçesiyle tutanak tutularak idari para cezası uygulandı.