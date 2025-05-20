Ticaret politikaları ve enflasyon FED’in kararlarını gölgeliyor

ABD Merkez Bankası (FED) 2025 toplantı takvimi, piyasaların gündeminde bulunuyor. Banka, geçtiğimiz ay açıklanan kararında faiz oranını nisan ayında 4.25-4.50 oranında sabit bıraktı. FED mayıs ayı faiz kararı için gözler toplantı tarihlerinde.

FED faiz kararı toplantısı 2025 yılı içinde 8 defa düzenleniyor. İlk üçü geride kalırken ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları da her ay merakla bekleniyor. ABD Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı, 17-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek toplantının ardından duyurulacak. Karar 18 Haziran günü saat 22:00'da açıklanacak.

New York Fed Başkanı John Williams ve Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic faiz indirimi için Eylül'e kadar beklenebileceğini düşünüyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ AZALDI

Piyasalarda, Fed'in bir sonraki toplantısını 17-18 Haziran tarihlerinde Washington'da gerçekleştireceği biliniyor. Ancak yatırımcılar, bu toplantıda faiz indirimi olasılığını %10'un altında görüyor. Fed fon vadeli işlemlerine göre, yıl sonuna kadar yalnızca iki çeyrek puanlık faiz indirimi bekleniyor. Bu sayı, Nisan ayı sonunda dört indirim olarak öngörülüyordu.

TİCARET POLİTİKLARI EKONOMİYİ BASKI ALTINDA TUTUYOR

Williams, sadece para politikasında değil, işletmeler ve hane halkları üzerinde de ciddi bir belirsizlik baskısı olduğunu vurguladı. Bu belirsizliklerin başında Trump yönetiminin uyguladığı gümrük tarifeleri ve diğer ticaret politikalarının ABD ekonomisini nasıl şekillendireceği geliyor. Fed, mayıs ayı başındaki toplantısında faiz oranlarını sabit tutarken, bu kararın temelinde tarifelerden kaynaklanan belirsizlikler yer aldı.

İŞSİZLİK VE ENFLASYON RİSKLERİ ÇİFT YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Fed yetkilileri, hem işsizlik hem de enflasyon açısından çift yönlü risklere dikkat çekiyor. Trump yönetimi yakın zamanda Çin ile bazı ithal mallara uygulanan tarifeleri geçici olarak düşürme konusunda uzlaştı. Ancak bu anlaşma, karşılıklı vergi uygulamalarını donduran 90 günlük sürenin ortasında devam eden bir müzakere sürecinin parçası.

"HAFİF KISITLAYICI VE DOĞRU KONUMDA"

Williams, pek çok Fed yetkilisi gibi, yeni verileri değerlendirmek için zamana ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu, ekonominin tam istihdam seviyesine yakın seyrettiğini kabul eden Williams, tüketici harcamaları ve geciken ödemeler gibi göstergeleri de dikkatle izlediklerini söyledi. Fed'in mevcut politika duruşunu ise "hafif kısıtlayıcı ve doğru konumda" olarak tanımladı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ ENDİŞELERİ ARTTIRDI

Atlanta Fed Başkanı Bostic ise özellikle enflasyon beklentilerindeki bozulmanın kendisini endişelendirdiğini vurguladı. "İki temel görevimiz çerçevesinde baktığımda, en çok enflasyon cephesinden kaygılanıyorum. Çünkü halkın beklentileri sıkıntılı bir yöne doğru kayıyor," dedi.

"FED SABIRLI OLMALI"

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da Florida'daki Atlanta Fed'in 2025 Finansal Piyasalar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Washington kaynaklı politika değişimlerinin yol açtığı fiyat artışlarının kalıcı bir enflasyona dönüşmemesi gerektiğini söyledi. "Para politikasının, fiyat seviyesindeki artışların sürdürülebilir enflasyona dönüşmemesini sağlaması gerektiğine inanıyorum," diyen Jefferson, Fed'in sabırlı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini savundu.

"BEKLE - GÖR YAKLAŞIMI ŞU AN İÇİN UYGUN"

Jefferson, mevcut yüksek belirsizlik ortamında politikaların zamanla nasıl şekillendiğini ve ekonomiye etkilerini görmek gerektiğini vurguladı. Fed'in mevcut duruşunu "çok iyi bir yerde" ve "ılımlı biçimde kısıtlayıcı" olarak nitelendiren Jefferson, "Politikamızı, beklentileri sabit tutacak şekilde konumlandırdık. Politikaların toplam etkisini görmek için bekleyeceğiz," dedi.

"MOODY'S NOT DÜŞÜŞÜ FED POLİTİKALARINI ETKİLEMEZ"

Cuma günü Moody's'in ABD'nin kredi notunu düşürmesine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Jefferson, bu gelişmenin Fed'in politika yaklaşımını değiştirmeyeceğini belirtti. "Bu not indirimi, gelen diğer tüm veriler gibi değerlendirilir. Bizim görevimizi değiştirmez," dedi.

Goldman Sachs, ABD-Çin ticaret savaşının yatıştırılması yönünde yaşanan son gelişmeleri gerekçe göstererek, ABD ekonomisi için 2025 büyüme tahminini 0,5 puan artırarak dördüncü çeyrekte yüzde 1'e yükseltti.

12 aylık resesyon ihtimalini yüzde 35'e düşüren Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) temmuz yerine aralık ayında faiz indirimi öngördüklerini vurguladı.

Goldman Sachs, çekirdek PCE enflasyonu tahminini yüzde 3,8'den yüzde 3,6'ya düşürdü.

JPMORGAN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİNİ ÖTELEDİ

JPMorgan'dan Fed'den faiz indirimi beklentisini öteleyen yatırım bankaları arasına katıldı. Banka, Fed'den faiz indirimi için eylül olan beklentisini aralık ayına öteledi.

Barclays de temmuz ayında yapılmasını beklediği faiz indirimini aralık ayına bıraktı. Banka, Fed'den 2026 Mart, Haziran ve Eylül'de 25'er baz puanlık faiz indirimleri beklendiğini vurguladı.

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APara canlı yayınına katılan Agabullion Hazine Müdürü Gürkan Aydoğan konu ile alakalı değerlendirmelerde bulundu:

"ENFLASYONDA GERİ ÇEKİLME HIZLANABİLİR, FED İNDİRİME GİDEBİLİR"

Aydoğan, yıl sonuna kadar ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) üç çeyrek puanlık faiz indirimi beklendiğini ifade etti. Önümüzdeki dönemde tarife paketlerinin netleşmesiyle birlikte enflasyonist baskı olasılığının azalabileceğini belirten Aydoğan, bu durumun ABD'de enflasyonda daha hızlı bir geri çekilmeye yol açabileceğini söyledi.

Enflasyonda geri çekilmede olası bir hızlanma yaşanması durumunda, Fed'in faiz indirimine gitme ihtimalinin artacağını vurgulayan Aydoğan, bu senaryonun özellikle kıymetli madenler tarafında pozitif etkiler yaratabileceğini dile getirdi.

Aydoğan ayrıca, ABD borsalarında yukarı yönlü hareketlerin görülebileceğini ve petrol talebinde artış yaşanabileceğini de sözlerine ekledi.