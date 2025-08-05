TMO Giresun fındığını 200 TL’den alacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fındık alım fiyatlarını açıkladı. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 200 lira, Levant kalite fındığın kilogramı ise 195 lira olarak belirlendi. TMO'dan yapılan açıklamada, "Fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla 2025/2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, Giresun kalite için 200 TL/Kg, Levant kalite için 195 TL/ Kg olarak belirlenmiştir" denildi. TMO yüksek randımanlı fındığa her + 1 randıman Giresun kalite için 4 TL/Kg, levant kalite için 3.90 TL/Kg ilave fiyat verileceğini duyurdu. TMO açıklamasında, "Kabuklu fındık alımlarına 25 Ağustos'ta başlanacak olup alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır. 18 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile https://randevu.tmo.gov. tr adresinden veya E-Devlet üzerinden randevu alınabilecektir"denildi. Fındık alım fiyatı üreticiyi mutlu etti. Trabzon'un Ortahisar ilçesi Yanlıca mahallesinde Fındık üreticisi Zübeyde Çağlar, fındık alım fiyatının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. İbrahim Ergenç "Beklediğimiz fiyat açıklandı. Allah devletimizden razı olsun" dedi.