Togg Tesla’yı solladı

OtomotivDistribütörleri ve Mobilite Derneği kasım ayı otomotiv sektörü pazar verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60.8 oranında artarak 1 milyon 73 bin 982 adet olarak gerçekleşti.Böylece yılın bitmesine 1 ay kala pazarda ilk defa 1 milyon adetlik satış rakamına ulaşıldı. Kasımda elektrikli araç satışlarında ilginç gelişme yaşandı. Yerli üretici Togg 4 bin 401 adet, ABD'li Tesla ise 900 araç teslim etti. Togg 2023 genelinde 13 bin 572 adetlik satışa ulaşırken, Tesla'nın satışları 11 bin 600 adette kaldı. Togg satışları Tesla'yı sollamış oldu.