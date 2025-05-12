TOGG’dan yapay zeka asistanı: CAN.Aİ

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli otomobil markası Togg'un teknoloji geliştirme merkezini ziyaret ederek yapay zeka çalışmaları hakkında bilgi aldı. Togg Trumore Dijital Platform Lideri Ahmet Duran, henüz hazırlıkları devam eden sürücüler için yapay zeka asistanı "Can.ai (Canay)" hakkında bilgi verdi.

TOPLANTIYI HATIRLATACAK

Duran, "Rota planlayıp 'Buradan Ankara'ya gideceğim, iki saat araba kullanabilirim, ona göre molalarımı ayarla, şarj istasyonumu ayarla, şurada da yemek yemek istiyorum' gibi cümleler kurabileceksiniz. Bir de takviminize erişip, gününüzü ona göre planlayıp sizi uyaracak 'Toplantınız başlamak üzere' gibi. Bir arıza çıktığında, ikaz ışıkları yandığında onun ne anlama geldiğini, onu nasıl çözebileceğinizi size söyleyecek. Yolculuğunuzun öncesinde, yolculuk esnasında ve sonrasında yanınızda olacak arkadaş gibi bir asistan tasarladık" dedi.