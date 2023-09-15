TOKİ’den % 25 indirim kampanyası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla alınan ve geri ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 indirim kampanyası başlatacaklarını belirterek, "Peşin para ödeyen vatandaş yüzde 25 eksik ödeyerek borcundan kurtulmuş olacak" dedi. Canlı yayında soruları yanıtlayan Bakan Özhaseki, "Eğer vatandaş diyorsa ki benim burada 1 milyon lira borcum var ama elimdeki para 250 bin lira. O 250 bini verip o indirimden istifade edebilir. Dörtte birini ödeyerek indiriminin o miktarına denk gelen kısımda istifade edebilir" diye konuştu.Öte yandan, bakanlıktan yapılan açıklamada, yüzde 25 indirim kampanyasının 21 Eylül'de başlayacağı ve 19 Ekim'de sona ereceği duyuruldu. Açıklamaya göre, alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması, geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun olmaması gerekiyor.Kampanyaya dahil olan konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak isterse de Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.Deprem bölgesinde 2 ay sonra ilk etapta 40 bin konutun teslim edileceğini açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şu anda 325 bin aileye kira yardımı yapıldığını ifade etti.Özhaseki, Yerinde Dönüşüm'e şu anda 210 bin kişinin müracaat ettiğini ve bunun 425 bin kişilik daire sahibini etkilediğini sözlerine ekledi.