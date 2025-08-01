Trump tarife silahını yeniden çekti

ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklılık esasına dayanan tarife oranlarında değişikliğe gidilmesini öngören kararnameye imza attı. Buna göre, ülkelere uygulanması beklenen tarife oranları yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor. Türkiye'ye ise yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor. Türkiye için belirlenen yüzde 15'lik tarife, mevcut yüzde 10'luk vergiye yüzde 5 eklenmesiyle uygulanacak. Bu oran, Türkiye'nin vergi artışında en az etkilenen ülkelerden biri olmasını sağladı.

TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞTI

Ticaret Bakanlığı, ABD'nin açıkladığı gümrük vergilerinde Türkiye'nin düşük tarife kategorisinde yer alarak pozitif ayrıştığını, ABD nezdinde dengeli ve olumlu bir ticari ortak olarak değerlendirildiğini ve Türk ihracatçısının küresel pazarlarda rekabet gücünü koruduğunu bildirdi. Açıklamada, "Bu yeni düzenlemede Türkiye'nin en düşük gümrük vergisi uygulanan ülkelerden biri olmaya devam etmesi, ABD nezdinde dengeli ve olumlu bir ticari ortak olarak değerlendirildiğini, Türk ihracatçısının küresel pazarlarda rekabet gücünü koruduğunu ve Türkiye'nin dış ticaretteki güçlü konumunun sürdüğünü göstermektedir. Bu durum, başta Asya ve Latin Amerika ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeye kıyasla Türkiye açısından önemli bir avantaj yaratmaktadır" ifadelerine yer verildi.





BİR HAFTA SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Trump tarafından imzalanan kararnameye göre, ülkelere yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanacak. Bu kapsamda, Hindistan'a yüzde 25, Endonezya'ya 19, Irak'a 35, İsrail'e 15, Malezya'ya 19, Norveç'e 15, İsviçre'ye 39, Suriye'ye 41, Tayvan'a 20, Vietnam'a 20 tarife ve Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi getirilmesi planlanıyor. Tarife, kararnamenin yayımlanmasından 7 gün sonra yürürlüğe girecek.



ÇELİK VE TEKSTİL İÇİN ÇALIŞIYORUZ

TİCARET Bakanlığı'nın açıklamasında ABD tarafında çelik ürünlerinde yüzde 50 yeni vergi uygulanmasının kararlaştırıldığı belirterek, "Çelik, tekstil ve konfeksiyon sektörümüze özel bir açılım sağlanması için çalışıyoruz" dedi