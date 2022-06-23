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Giriş Tarihi: 23.6.2022 13:53

TSK'nın gücüne güç katacak! 'BOYGA'nın teslimatı yapıldı

DHA
TSK’nın gücüne güç katacak! ’BOYGA’nın teslimatı yapıldı

Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş. (STM) tarafından geliştirilen, havan mühimmatı taşıyan, döner kanatlı insansız hava aracı 'BOYGA'nın, kabul testleri tamamlanarak teslimatı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu yeni bir proje daha güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. STM tarafından geliştirilen ve 81 milimetre havan mühimmatını hedef üzerine tam isabetle bırakabilen 'BOYGA'nın, tüm testleri tamamlanarak, güvenlik güçlerine teslimatı sağlandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçiğe sahada büyük avantaj sağlayacak bir kabiliyeti daha envantere kazandırdık. Milli imkanlarla geliştirdiğimiz 81 milimetre mühimmat bırakabilen İHA BOYGA kabul testlerini başarıyla tamamladı ve güvenlik güçlerimize teslim edildi. Hayırlı olsun" dedi.

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TSK'nın gücüne güç katacak! 'BOYGA'nın teslimatı yapıldı
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