Tüketici Özel Ödülü Okan Müderrisoğlu’na

27. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni kapsamında tüketici bilincinin yaygınlaştırılması ve tüketici haklarının korunmasına katkı sunan kişi ve firmalara 5 kategoride ödüller verildi. Gazetemiz Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu da bu kapsamda Tüketici Özel Ödülü'ne layık görüldü. Müderrisoğlu'na ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat takdim etti. Törende ayrıca "Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Tüketici Hakları" konulu ortaokullar arası resim yarışması kapsamında 6 öğrenciye ödülleri verildi. 2023 Haziran ayından bugüne kadar yaklaşık 832 milyon TL idari para cezası uyguladıklarını açıklayan Bolat, "Bunun yanında, bakanlığımızca tüketici mevzuatı kapsamında Haziran 2023-30 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 5 milyar TL'nin üzerinde idari para cezası uygulandı" diye konuştu. Bolat, Rekabet Kurumu tarafından ise bu yıl yaklaşık 4.85 milyar TL ceza kesildiğini belirtti. Bolat, Tüketici Hakem Heyetleri vasıtasıyla yaklaşık 700 bin tüketicinin yaşadıkları toplam tutarı 6 milyar TL'nin üzerindeki uyuşmazlığını, mahkemelere gitmeden çözüme kavuşturduklarını açıkladı.