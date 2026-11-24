Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik refahını korumak amacıyla yılın 10 ayında 401 bin 500 firma ile 47 milyon 767 bin 405 ürünü denetleyerek 3 milyar liraya yakın idari para cezası kesti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ocak-ekim dönemindeki piyasa denetimlerine ilişkin bilgi verildi.

FAHİŞ FİYATA 506.3 MİLYON TL

Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 2 milyar 991 milyon 337 bin 644 lira idari para cezası uygulandı. Bu kapsamda, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri gibi alanlarda 64 bin 728 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Aykırı fiillerde bulunduğu belirlenen 6 bin 956 gerçek ve tüzel kişiye 874.2 milyon lira idari para cezası verildi.

Genel Müdürlüğün denetimlerinde, fahiş fiyat nedeniyle 506.3 milyon lira, otomotiv sektörüne yaklaşık 167.8 milyon lira, emlak sektörüne 53 milyon lira, kuyum sektörüne de 16.4 milyon lira idari para cezası kesildi. Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası tutarı da yaklaşık 124.9 milyon lira oldu.



REKABET İHLALİNE GEÇİT YOK

Rekabet Kurumu, 2025'te 227 firmaya 13.2 milyar para cezası uyguladı. İlk 10 ayda da iş gücü piyasaları, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, otomotiv sektörü ve gıda endüstrisi alanlarında faaliyet gösteren 268 firmaya 21.1 milyar ceza kesildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör