Tüketiciyi kandıranlara 400 milyon TL ceza

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlığının 2024 bütçesi üzerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda çeşitli sektörlerde son dönemde yaşanan fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele etmek ve bu sektörlerde rekabetçi, adil ve istikrarlı piyasa yapısını korumak amacıyla birçok düzenlemeyi yürürlüğe koyduklarını anlattı. Bolat, "Otomotiv, emlak ve diğer alanlarda yaptığımız denetimler sonucu 400 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uyguladık" dedi.Bakan Bolat, 6 ay-6 bin kilometre ve 1 yıl içinde 3'ten fazla satış yapılması düzenlemesine aykırı hareket edenlere 52 milyon TL, otomobil yetkili bayilerinin, satıştan kaçınma, liste fiyatının üzerinde fiyat talep etme ve alıcıyı aksesuvar almaya zorlayıcı faaliyetleri nedeniyle ise Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle yaklaşık 142.5 milyon TL idari para cezası uyguladıklarını anlattı. Yine, ikinci el taşıtlarını sıfır fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamaya çalışanlara 67.5 milyon TL idari para cezası uyguladıklarını kaydeden Bolat, konut satış ilanlarında haksız ve adil olmayan fiyat artışlarına aracılık ederek, haksız ticari uygulamalarda bulunan 545 emlak işletmesine 54.5 milyon TL idari para cezası uyguladıklarını belirtti. Haklı bir gerekçeye dayanmayan fahiş fiyat artışlarına yönelik 81 ilde piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin devam etttiğini belirten Bolat, "Bu kapsamda, 2023 yılında toplam 9 bin 761 firma ve 44 bin 802 ürün denetlenmiştir. Gerçekleştirilen bu denetimler neticesinde, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere 2023 yılında, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle yaklaşık 90 milyon TL idari para cezası uyguladık" dedi.İhracatı 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026 yılında ise 302.2 milyar dolara çıkartacaklarını anlatan Bakan Bolat, "Yeni serbest bölgelerimizin faaliyete geçmesi ve tam doluluğa ulaşmalarıyla birlikte ihracatımıza yaklaşık 3 milyar dolarlık ek katkı sunmayı, 15 bin kişiye ilave istihdam sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.Bakan Bolat, kaçakçılık ve uyuşturucu ile de mücadelelerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda, 27 Ekim 2023 tarihi itibarı ile Gümrük Muhafaza birimlerince, toplam 3,6 milyar TL değerinde; 8,8 ton uyuşturucu madde ele geçirdik" şeklinde konuştu.Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ise komisyonda yaptığı konuşmada kurumun, rekabeti kısıtlayıcı anlaşma ve uygulamaları, hakim durumdaki teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemekle yükümlü olduğunu hatırlattı. Başkan Küle, "2023'te çalışan ayartmama anlaşmaları sebebiyle 27 teşebbüs için toplamda 252 milyon lira ceza kestik. Bu alanda 35 teşebbüsü kapsayan 3 soruşturmamıza ise devam ediyoruz" diye konuştu.