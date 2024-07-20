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Giriş Tarihi: 20.7.2024 15:05 Son Güncelleme: 20.7.2024 17:04

THY'den açıklama geldi: Tüm operasyonlarımız normale dönmüştür

Dünya genelinde yaşanan yazılım kaynaklı sorunlar nedeniyle 84 seferini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), sorunun giderildiğini ve tüm seferlerin normale döndüğünü açıkladı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
THY’den açıklama geldi: Tüm operasyonlarımız normale dönmüştür

Yazılım kaynaklı tüm Dünya'da etkili olan başta havacılık olmak üzere dünyada farklı sektörlerde meydana gelen yazılım kaynaklı problem nedeniyle THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemleri yapılamadı. Sorun nedeniyle havayolu şirketi operasyon yoğunluğunu azaltmak ve uçuşlarda aksama yaşanmaması için yapılması planlanan 84 seferini iptal etmişti. Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık tamamen giderilmiş olup, tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür. Uçuşlarınızla ilgili tüm işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamamız üzerinden yapabilirsiniz" denildi.

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THY'den açıklama geldi: Tüm operasyonlarımız normale dönmüştür
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