Türk devletleri ile özel ekonomik bölge kuruluyor

Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu 12. Bakanlar Toplantısı Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda gelecek döneme ilişkin bir yol haritası hüviyetinde olan deklarasyonu sonuçlandırdıklarını ve imzaladıklarını aktaran Bolat, geçen yıl imzalanan Uluslararası Yük Taşımacılığı Anlaşması, Basitleştirilmiş Gümrük Koridoru Anlaşması ve Ticaretin Kolaylaştırılması Belgesi ile ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için önemli adımlar attıklarını aktardı. Türk Devletleri Ticari İşbirliği Araştırma Merkezi'nin kurulmasını da ele aldıklarını aktaran Bolat, "Karşılıklı yatırımların artırılması, ülkelerimizdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, yeşil ve dijital dönüşüme ve bu süreçlerin finansmanına ilişkin olarak iş birliği yapılması konusunda da toplantılarımızda mutabık kaldık. Tüm bu mutabakatlarımız doğrultusunda hedefimiz; aramızdaki ticareti, yatırımları artırmaktır" diye konuştu.



TOPLAM İHRACATIN YÜZDE 6'SI

Teşkilata üye ülkelerin 2022'de kendi aralarındaki ihracatın yaklaşık 33 milyar dolar seviyesinde olduğunu bildiren Bolat, sözlerini şöyle tamamladı: "Söz konusu ihracat, ülkelerimizin dünyaya toplam ihracatlarının yüzde 6'sına tekabül etmektedir. Hedefimiz, bölgemizin sunduğu ticari potansiyeli tam olarak ortaya çıkarmak ve Türk Devletleri Teşkilatı bölge içi ihracatın, üye ülkelerimizin toplam ihracatına oranını önümüzdeki dönemde en az yüzde 10 seviyesine yükseltmektir." Bakanlar toplantısında önümüzdeki dönemde üye devletler arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın imzalanması ve TURANSEZ Özel Ekonomik Bölgesi'nin (Türkistan'da özel ekonomik bölge) kurulması gibi ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini güçlendirecek yeni nesil enstrümanların hayata geçirilmesi konusunda anlaştıklarını aktaran Bolat, "21. yüzyılda hizmetler ticareti ve yatırımların artan önemi göz önünde bulundurularak Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri ile 'Hizmet Ticaret ve Yatırımlar Serbest Ticaret Anlaşması' tesisi imkânlarını değerlendiriyoruz, çalışıyoruz" diye konuştu.