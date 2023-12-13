Türk fonu hayata geçiyor

Kararda, "16 Mart 2023 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 7470 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli 'Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması'nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.Karara göre, Türk Yatırım Fonu'nun sermayesi 5 devlet tarafından karşılanacak ve toplam 500 milyon dolar olacak. Türkiye'nin yanı sıra Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan'ın yatırımcı olarak girdiği fon 10 bin hisseye bölündü. Her devlet 2 bin adetli eşit hisseye sahip olacak.