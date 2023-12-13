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Giriş Tarihi: 14.12.2023

Türk fonu hayata geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türk Yatırım Fonu anlaşması onaylandı

Türk fonu hayata geçiyor
Kararda, "16 Mart 2023 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 7470 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli 'Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması'nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Karara göre, Türk Yatırım Fonu'nun sermayesi 5 devlet tarafından karşılanacak ve toplam 500 milyon dolar olacak. Türkiye'nin yanı sıra Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan'ın yatırımcı olarak girdiği fon 10 bin hisseye bölündü. Her devlet 2 bin adetli eşit hisseye sahip olacak.
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Türk fonu hayata geçiyor
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