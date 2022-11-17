Türk ordusu ‘KORKUT’acak! Milli teknoloji hamlesi meyvelerini veriyor

KISA MENZİL, YÜKSEK ETKİNLİK

Havaalanı, gemi vs. gibi kritik tesislerin korunmasında veya hava saldırısı ve güdümlü füzelere karşı koymada önemli bir yere sahip olan nokta savunma sistemleri, sadece belirli bir alan savunulduğunda ve kısa menzilli olduğunda yüksek etkinlik düzeyine erişebiliyor.

Hava savunma harbinde yüksek irtifalı ve uzun menzile sahip sistemlere nazaren alçak irtifaya sahip daha hızlı reaksiyon veren hava savunma sistemleri daha pratik olurken, gece/gündüz her türlü arazi ve hava şartlarında hava savunmasını da etkin kılıyor.

ASELSAN'dan 'KORKUT' paylaşımı... KORKUT'un seri atışları geceyi gündüze çevirdi!

NOKTA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

Yüksek irtifa hava savunma sistemleri kadar önemli olan nokta hava savunma sistemleri, kısa süreli reaksiyonları ve yüksek vuruş yüzdesi ile hava savunma harbinde vazgeçilmezler arasında. ROKETSAN firması tarafından geliştirilen SUNGUR ve ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT, Türkiye'nin nokta hava savunmasında kullandığı en modern ve yerli sistemlerdir.