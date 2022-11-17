Türk ordusu ‘KORKUT’acak! Milli teknoloji hamlesi meyvelerini veriyor

Yakın geçmişte Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmiş ve hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilmiş olan KORKUT, hava savunma kabiliyetlerinin daha ileriye taşınmasında katkı sağlayacak.
KISA MENZİL, YÜKSEK ETKİNLİK
Havaalanı, gemi vs. gibi kritik tesislerin korunmasında veya hava saldırısı ve güdümlü füzelere karşı koymada önemli bir yere sahip olan nokta savunma sistemleri, sadece belirli bir alan savunulduğunda ve kısa menzilli olduğunda yüksek etkinlik düzeyine erişebiliyor.
Hava savunma harbinde yüksek irtifalı ve uzun menzile sahip sistemlere nazaren alçak irtifaya sahip daha hızlı reaksiyon veren hava savunma sistemleri daha pratik olurken, gece/gündüz her türlü arazi ve hava şartlarında hava savunmasını da etkin kılıyor.
ASELSAN'dan 'KORKUT' paylaşımı... KORKUT'un seri atışları geceyi gündüze çevirdi!
NOKTA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ
Yüksek irtifa hava savunma sistemleri kadar önemli olan nokta hava savunma sistemleri, kısa süreli reaksiyonları ve yüksek vuruş yüzdesi ile hava savunma harbinde vazgeçilmezler arasında. ROKETSAN firması tarafından geliştirilen SUNGUR ve ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT, Türkiye'nin nokta hava savunmasında kullandığı en modern ve yerli sistemlerdir.
KORKUT'UN MERMİSİ: ATOM
Katmanlı hava savunmasının en alt seviyesinde görev yapan KORKUT sisteminde, ATOM adı verilen akıllı mermiler kullanılıyor. ASELSAN tarafından TÜBİTAK SAGE'nin ve Makine Kimya Endüstri'sinin (MKEK) desteği ile geliştirilen ATOM, 35 mm çapa sahip parçacıklı bir mühimmat olarak KORKUT'un hava savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde artırıyor. Bu mühimmat havada parçalanarak isabet oranını artırırken KORKUT'a hedefe daha büyük zararlar verme kabiliyeti kazandırıyor. Dakikada tek namludan 550 mermi ateşleyen ATOM, çift namluyla hedefe 60 saniyede 1100 mermi atışı yapabilecek.
Etkili menzili 4 km olan KORKUT'un 35 mm parçacıklı mühimmatı (ATOM) ile birlikte Türkiye, dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bir yeteneğe milli olarak ulaşmış olacak.
'KORKUT'ACAK
Uçaklardan atılan her türlü mühimmatı, seyir füzelerini, kamikaze dronlarını ve insansız hava araçlarını etkili biçimde imha edebilen KORKUT, yakın bir gelecekte sürü dronlu saldırılarını bertaraf edecek en önemli unsur olacak.
KORKUT TAKIMI: 3 SSA +1 KKA
Hareket halinde de atış yaparak hava saldırılarından koruyan KORKUT, 3 Silah Sistemi Aracı (SSA) ve 1 Komuta Kontrol Aracı'ndan (KKA) oluşan takımlar halinde görev yapıyor.
KORKUT ALÇAK İRTİFA HAVA SAVUNMA SİLAH ARACI (SSA)
KORKUT SSA'nın hareket halinde atış yeteneğine sahip silah kulesi, Atış Kontrol Radarı ve Entegre Takip Platformu ile hassas hedef takibi kabiliyetleri bulunuyor.
35 mm namlulu silahı sayesinde akıllı mühimmat kullanarak uçak, helikopter ve İHA gibi pek çok aracı havada imha edebiliyor.
ASELSAN tarafından geliştirilmiş olan akıllı mühimmat sayesinde bir komuta kontrol aracından destek alarak ilerliyor. Radar sistemi oldukça geliştirilmiş olan KORKUT, tehdit algıladığı anda sistemden hedefe kilitlenip atış gerçekleştiriyor.
Dakikada 30 tur dönebilen radarı sayesinde düşman tespiti daha kolay gerçekleştiriliyor.
KORKUT ALÇAK İRTİFA HAVA KOMUTA KONTROL ARACI (KKA)
Üç adet KORKUT SSA'nın komuta kontrolünü üstlenen KORKUT KKA, 3 boyutlu arama radarı ile hedef tespiti ve takibi yapabiliyor.
KKA'da 2 adet operatör bulunurken, silah kısmında da iki nişancı yer alabiliyor. Sistem çalışırken hedef bulma, kitlenme, tespit etme ve ilerleme işlemlerini otomatik olarak gerçekleştiriyor. Fakat düşman hedef tespit edildikten sonra ateş emrini operatöre bırakıyor. Operatör tarafından verilen onay sonucunda da ateş ediliyor.
DOST/DÜŞMAN TANIMA
KORKUT, otomatik hedef takibi yapabilen yine ASELSAN ürünü üç Boyutlu Ku-Bant Atış Kontrol Radarı ve IFF (Dost/Düşman tanıma) anteni ile donatıldı.
AZAMİ HIZI SAATTE 65 KM
Ku-Bant Atış Kontrol Radarı azami 30 km menzile sahipken, dakikada 30 devir dönüş yapan Mobil Arama Radarı'nın hedef tespit menzili ise 70km üzerindedir. KORKUT'un azami hızı da saatte 65 km'dir.
AMFİBİK SİSTEM
Türk Savunma Sanayi'nin geliştirdiği Türkiye'nin ulusal hava savunma sisteminin birincil ve en alt katmanı olan KORKUT, amfibik bir sisteme sahiptir. Amfibik olması, karada ve suda yüksek hareket kabiliyetine sahip olması anlamına geliyor.
KORKUT Sistemi'nde bulunan iki adet su jeti ile birlikte nehir gibi su havzalarında rahat geçiş yapabilecek. Bu özelliği ile KORKUT dünyada eşi benzeri olmayan tek hava savunma sistemi olarak kayıtlara geçiyor.
KORKUT-D
KORKUT sistemi, akarsu gibi doğal engelleri tek başına geçebilmesi dolayısıyla askeri personele büyük bir avantaj ve esneklik sağlıyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının istekleri doğrultusunda ASELSAN tarafından KORKUT-D versiyonu da geliştirildi.
KORKUT-D, konuşlu bulunduğu gemiyi füzeler ve gemisavar füzeleri başta olmak üzere havadan gelebilecek tehditlere karşı koruyor.
KORKUT İHA
KORKUT-İHA, alçak irtifa hava ve kara savunma ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 35 mm tek namlulu silah sistemi olarak tasarlandı.
KORKUT-İHA, bağımsız elektro-optik gözetleme sistemi, uzaktan komuta yeteneği, şeritsiz mühimmat besleme mekanizması ve esnek sensör entegrasyon altyapısı sayesinde bütüncül ve maliyet etkin bir sistem çözümü sağlıyor.