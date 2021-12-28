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Giriş Tarihi: 28.12.2021 11:53 Son Güncelleme: 28.12.2021 11:55

Türk oyunu Las Vegas'ta

ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR
Türk oyunu Las Vegas’ta

Türkiye, dünyada hızla büyüyen dijital oyun sektöründe gücünü artırıyor. Türkiye Oyun Sektörü Raporu'na göre Türkiye'de geçen yıl 7 milyar TL'lik bir büyüklüğe ulaşan dijital oyun pazarı, bu yılı 10 milyar TL'nin üzerinde kapatabilir.

Türkiye'nin dünya oyun pazarındaki yeri büyüyor, ülkede oyuncu sayısı 36 milyonu aştı. Sektördeki bu büyüme trendinin arkasında ise birçok Türk girişimci var. İşte o girişimcilerden üçü, şimdi ABD'nin eğlence sektörüyle ünlü şehri Las Vegas'ta boy göstermeye hazırlanıyor.

400 BİN DOLAR YATIRIM

Emrah Ünal, Furkan Baştugan ve Onur Eyikul tarafından geçen yıl kurulan yerli oyun şirketi Axell Studio, 5-8 Ocak'ta Las Vegas'ta düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2022'ye Türkiye'den kabul edilen tek oyun şirketi oldu. Girişimciler, ilk yerli oyunları Back Streets ile global pazarda görücüye çıkacak. Hedefleri ise ABD, AB ve Arap ülkeleri. Şirketin CEO'su Eyikul, şirketlerinin 400 bin dolar (yaklaşık 5 milyon TL) yatırım aldığını belirtti.

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Türk oyunu Las Vegas'ta
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