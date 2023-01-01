Türk savunma sanayisi yeni yıla MERTER’in teslimatıyla başladı

ŞEHİR ŞEBEKESİ ÜZERİNDEN DE ÇALIŞTIRILABİLİNECEK

Sistem, yüksek kazançlı yönlü ve eş yönlü antenleri ile yönlendirilmiş elektronik taarruz faaliyetini gerçekleştirirken, akıllı bir tablet veya bilgisayar vasıtasıyla da kontrol edilebilecek. Kendi bataryaları ile beslenebilen sistem, şehir şebekesi üzerinden de çalıştırılabilecek.

"GÜCÜN YÜZYILI"

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Demir, "Gücün Yüzyılı" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı'na yeni bir elektronik harp sistemimizin ilk teslimatıyla başlıyoruz. Merter Sırt Tipi Elektronik Taarruz Sistemi hedef unsurların haberleşmesini uzaktan engelleyerek güvenlik güçlerimize sahada avantaj sağlayacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yeni elektronik harp sistemi Merter, güvenlik güçlerine teslim edildi | Video