Türk turizmi ABD’de vites yükseltti

Turizm sektörünün önde gelen buluşmalarından IMEX Amerika 2026, Las Vegas'ta düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından önde gelen turizm profesyonellerini bir araya getiren fuara, Türk turizm sektörü temsilcileri yoğun katılım gösterdi. Fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) önderliğinde, milli bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları'nın yanı sıra otel zincirleri ve seyahat acentelerinin de aralarında bulunduğu 13 firma yer aldı. Fuarın girişinde yer alan dev Türkiye standı ziyaretçilerden büyük ilgi görürken, Türk firmaları ABD'li sektör temsilcileriyle çok sayıda görüşme gerçekleştirdi. Temasların ardından sektör temsilcileri, önümüzdeki yıllara ilişkin hedeflerini yukarı yönlü revize etti.

LATİN AMERİKA'YA DİZİ DOPİNGİ

Fuarda yapılan görüşmelerde özellikle İstanbul, Kapadokya ve Ege kıyıları öne çıkan destinasyonlar arasında yer aldı. Sektör temsilcileri, ABD pazarının Türkiye açısından önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığına dikkat çekti. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmeler nedeniyle gerileyen talebin yeniden yükselişe geçtiğini belirten turizmciler, Kuzey Amerika'nın yanı sıra Latin Amerika'da da Türkiye'ye yönelik ilginin arttığını söyledi. Turizmciler, Latin Amerika'da son dönemde ciddi biçimde artan ilginin Türk dizilerinden kaynaklandığını ifade etti. Türk dizilerinin bölgede geniş kitlelere ulaşmasıyla Türkiye'ye yönelik seyahat ilgisinin arttığını belirten katılımcılar, dizilerin ülkemizin tanıtımına da önemli katkı sağladığını dile getirdi.