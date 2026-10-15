Türk turizmi ABD’de vites yükseltti

Turizm sektörünün önde gelen buluşmalarından IMEX Amerika 2026, Las Vegas'ta düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından önde gelen turizm profesyonellerini bir araya getiren fuara, Türk turizm sektörü temsilcileri yoğun katılım gösterdi. Fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) önderliğinde, milli bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları'nın yanı sıra otel zincirleri ve seyahat acentelerinin de aralarında bulunduğu 13 firma yer aldı. Fuarın girişinde yer alan dev Türkiye standı ziyaretçilerden büyük ilgi görürken, Türk firmaları ABD'li sektör temsilcileriyle çok sayıda görüşme gerçekleştirdi. Temasların ardından sektör temsilcileri, önümüzdeki yıllara ilişkin hedeflerini yukarı yönlü revize etti.
LATİN AMERİKA'YA DİZİ DOPİNGİ
Fuarda yapılan görüşmelerde özellikle İstanbul, Kapadokya ve Ege kıyıları öne çıkan destinasyonlar arasında yer aldı. Sektör temsilcileri, ABD pazarının Türkiye açısından önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığına dikkat çekti. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmeler nedeniyle gerileyen talebin yeniden yükselişe geçtiğini belirten turizmciler, Kuzey Amerika'nın yanı sıra Latin Amerika'da da Türkiye'ye yönelik ilginin arttığını söyledi. Turizmciler, Latin Amerika'da son dönemde ciddi biçimde artan ilginin Türk dizilerinden kaynaklandığını ifade etti. Türk dizilerinin bölgede geniş kitlelere ulaşmasıyla Türkiye'ye yönelik seyahat ilgisinin arttığını belirten katılımcılar, dizilerin ülkemizin tanıtımına da önemli katkı sağladığını dile getirdi.
BODRUM RADARA GİRDİ
IMEX Amerika'da dikkat çeken gelişmelerden biri de Bodrum'a yönelik artan ilgi oldu. Turizmciler, özellikle lüks segmentteki Bodrum otellerine Amerikalı turistlerden gelen talebin son dönemde yükseldiğine dikkat çekti. Bodrum'un üst segment otelleri, seçkin restoranları, marinaları ve uluslararası etkinlikleriyle ABD pazarında daha fazla öne çıktığını belirten sektör temsilcileri, Amerikalı turistlerin Türkiye'ye ilgisinin artık yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmadığını vurguladı. Turizmciler, "Bodrum'un lüks turizmde güçlü bir alternatif olarak öne çıkması, Türkiye'nin ABD pazarındaki büyüme hedefleri açısından yeni fırsatların kapısını aralıyor" dedi.
KÜLTÜR TURİZMİNE İLGİ
ABD'den Türkiye'ye gelen kültür turistlerinin sayısında artış yaşandığını belirten sektör temsilcileri, özellikle İstanbul ve Kapadokya'nın öne çıktığını ifade etti. Amerikalı turistler, İstanbul'da başlayan seyahatlerinde Kapadokya ve Anadolu'nun farklı şehirlerini ziyaret ederek tarih, kültür ve gastronomi rotalarını keşfediyor. Turizmciler, özellikle Kapadokya'nın bu rotalarda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
ABD İLK BEŞTE YER ALIYOR
SWISSÔTEL The Bosphorus İstanbul Satış ve Pazarlama Direktörü Muhlise Özmeriç, ABD'nin müşteri portföylerinde ilk beş pazar arasında yer aldığını belirterek, bu pazarı daha üst sıralara taşımayı hedeflediklerini vurguladı. Fuarda gerçekleştirdikleri görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Özmeriç, temasların yeni fırsatlara dönüşmesini beklediklerini dile getirdi.
TÜRK DİZİLERİ TURİST ÇEKİYOR
Blue DMC Turkey Yönetici Ortağı Alper Bayülken, Latin Amerika ülkelerinde Türk dizilerinin ülkemize yönelik ilgiyi artırdığını söyledi. Fuara Latin Amerika'dan çok sayıda sektör temsilcisi katıldığını belirten Bayülken, özellikle Brezilya ve Meksika'dan yoğun ilgi gördüklerini ifade etti.
DEV PAZARDA YEREL GÜÇ
CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul Satış ve Pazarlama Direktörü Rabia Alkan Köksal, Amerikalı turistlerin müşteri portföylerinde ilk üç pazar arasında yer aldığını belirterek, yerel bir marka olarak ABD pazarında daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Köksal, Türkiye'ye ilginin Kuzey Amerika'yla sınırlı kalmadığını, Latin Amerika ülkelerinden de talebin yükseldiğini belirtti.
SABAH'TAN FUARA ÖZEL GAZETE
SABAH Gazetesi, Las Vegas'taki fuar için özel bir gazete hazırladı. Turizmciler, Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi ve Yazılı Basın Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman'a SABAH'ın katkılarından dolayı teşekkür etti.
KAPADOKYA ÇEKİCİ BULUNUYOR
TRUE BLUE TOUR&DMC Yönetici Ortağı Serkan Eser, ABD'den Türkiye'ye yönelik ilginin arttığını, özellikle toplantı gruplarında hareketlilik yaşandığını söyledi. Marriott Cappadocia Merkez Satış ve Pazarlama Direktörü Leyla Aydın da Kapadokya'nın Amerikalı turistler için de ilgi çekici bir destinasyon olduğunu söyledi.