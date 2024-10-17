Türkiye 2025’e 14.7 trilyon TL’lik bütçe ile giriyor

Türkiye 2025'e insan odaklı, sosyal adaleti gözeten 14.7 trilyon TL'lik bir bütçe ile giriyor. Refah ve hizmeti esas alan, reel sektörden çiftçiye, emekliden öğrenciye tüm kesimleri kucaklayan 2025 yılı bütçesinin aslan payını yüzde 14.8 oran ve 1 trilyon 452 milyar TL'lik ödenekle eğitim aldı. Savunma ve güvenlik alanına ise toplam 1.6 trilyon TL ödenek ayrıldı. Bütçenin yüzde 13.1'i sosyal harcamalara gidecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Cevdet Yılmaz, bölgemizde yaşanan jeopolitik gerilimlere ve küresel belirsizliklere rağmen 21. Yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma hedefine kilitlendiklerini belirtirken, "Kararlı bir şekilde ülkemizin istikrarını ve kalkınmasını sağlayacak, refahını artıracak politikaları hayata geçirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.Bütçenin yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen, sosyal refahı artırıcı bir yaklaşıma sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, bütçenin işçi, esnaf, emekli, genç ve yaşlısıyla toplumun tüm kesimlerini kucaklayıcı anlayışla hazırlandığını kaydetti. Yılmaz, 2025 yılı bütçesinin mali disiplinin sağlanması, ekonomik istikrarın korunması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi ile uyumlu olduğunu söyledi. Yılmaz, "Gerçekçi ve ayakları yere basan politikalarımızla önümüzdeki dönemde enflasyonu kademeli olarak tek haneli seviyelere indireceğiz.Güven ve istikrarın teminatı olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında 227 kamu idaresinin bütçesi bulunduğunu dile getiren Yılmaz, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağını öngördüklerini söyledi. Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3.1 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirten Yılmaz, bütçe gelirlerinin alt kalemlerini şöyle sıraladı: "Gelir Vergisi 2 trilyon 130 milyar lira. Kurumlar Vergisi 1 trilyon 637 milyar lira. Özel Tüketim Vergisi 2 trilyon 121 milyar lira. Katma Değer Vergisi 3 trilyon 599 milyar lira. Diğer Vergi Gelirleri 1 trilyon 652 milyar lira. Vergi Dışı Gelirler ise 1 trilyon 662 milyar lira."Yılmaz, mahalli idareleri güçlendirmeye devam edeceklerini belirtirken, "Büyükşehir ve diğer belediyelerimiz ile il özel idarelerimize ayırdığımız toplam kaynağı 1 trilyon 344 milyar liraya çıkarıyoruz. 2002'de bu kaynağın bütçe içerisindeki payı yüzde 4'dü. 2025'te 9.1'e yükseltiyoruz" diye konuştu. Sulama projelerinden demiryolu projelerine, havalimanlarından denizyolu yatırımlarına birçok alanda yatırımların hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Yılmaz, "2025 yılı bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1 trilyon 569 milyar liraya yükseltiyoruz. Bu tutar 2025 yılı bütçemizin yüzde 10.7'sine denk gelmektedir" ifadelerini kullandı.Yılmaz, insan odaklı ve sosyal adaleti gözeten bir anlayışla hazırladığımız bütçenin Meclis'e sunulmasının ardından 22 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum ile maraton başlanacağını kaydetti. Savunma sanayisinde dışa bağımlılığını asgari seviyeye düşürmeye kararlı olduklarına işaret eden Yılmaz, "Savunma harcamaları için 913.9 milyar lira, iç güvenlik için 694.5 milyar lira ödenek öngördük. Savunma Sanayii Destekleme Fonu için ayrılan 252.3 milyar lira kaynak da dâhil edildiğinde toplamda savunma ve güvenlik sektörü için 2025 yılında 1 trilyon 608 milyar lira ödenek tahsis ediyoruz" bilgisini verdi.Personel giderleri için 3 trilyon 911 milyar TLMal ve hizmet alım giderleri 1 trilyon 24 milyar TLCari transferler 5 trilyon 813 milyar TLSermaye giderleri 1 trilyon 102 milyar TLSermaye transferleri 338 milyar TLBorç verme giderleri 306 milyar TLYedek ödenekler 287 milyar TLFaiz giderleri 1 trilyon 950 milyar TL ayrıldı